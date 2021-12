Come sono cambiate le offerte negli ultimi anni

Che negli ultimi anni ci siano state delle offerte proposte in maniera diversa rispetto, magari, agli anni ’90 è fuori discussione. Prima, infatti, ci si segnava semplicemente la fascia oraria e la probabilità che a vedere quello spot ci fossero adulti, bambini, uomini o donne.

Oggi, invece, si è completamente rivoluzionato tutto. Il pubblico è cambiato e, con esso, anche le modalità per ‘colpirlo’.

Ma non solo le modalità sono cambiate. Anche le offerte per attirarlo a sé. Vediamo quali sono le strategie più usate in tal senso.

Bonus di ingresso

Molte volte capita che quanti ti iscrivi a un sito tu possa ricevere un bonus di ingresso o, comunque, uno sconto da usare per sfruttare una delle promozioni che ci sono.

Di solito, il bonus ingresso presenta due peculiarità: è di livello medio ma leggermente più basso per coprire tutta la cifra che occorre per acquistare qualcosa di qualità media (così comunque l’azienda in qualcosa ci rientra) e, poi, prevede delle limitazioni.

Certo, quando le limitazioni sono troppo stringenti – ad esempio se bisogna usarlo entro solo 24 ore – si rischia di ottenere l’effetto opposto. Una limitazione che spesso capita è che non può essere rimborsabile e usato per prodotto che hanno un costo inferiore al suo valore.

Oppure, magari, devono essere abbinati a un determinato acquisto. Non c’è una regola ben precisa. Semplicemente dipende dalla strategia che si è deciso di adottare.

Iscrizione alle newsletter con un omaggio

È il più utilizzato e, ancora oggi, sembra avere un senso. Con il rischio di essere ‘bombardati’ di pubblicità ormai quasi nessuno si iscrive più a una newsletter.

O, peggio ancora, magari si scrive e poi di disiscrive immediatamente. Ecco, per incentivare le persone a dare il proprio indirizzo mail, le si omaggia con un regalo.

Un regalo può essere di qualsiasi tipo: dal giocare al Dolphin Pearl gratis se si tratta di scommesse a una pellicola in omaggio se si tratta di uno smartphone. O, ancora, anche un portabicchieri se parliamo di un sito che vende oggetti per la casa.

Insomma, le proposte possono essere delle più varie. Gli unici limiti sono i budget e la fantasia.

Remarketing con offerte personalizzate

Alzi la mano chi non ha mai ricevuto una offerta così personalizzate da sembra che qualcuno li stesse spiando. Se stai parlando su WhatsApp con il tuo amico e poi vai su Facebook o Instagram, succede che ti capiti la pubblicità di un qualcosa legato all’argomento di cui stavi parlando.

Oppure, se stia navigando un sito, ti arriva una pubblicità riferita a quel sito che stavi navigando. Nulla di nuovo sotto il sole.

Se ancora non l’hai capito, è possibile seguire il comportamento degli utenti sul web in modo da offrirgli delle proposte personalizzate.

In questo modo, si va quasi a colpo sicuro e l’utente, se vede che l’offerta è interessante, potrà tranquillamente acquistare su quel sito.

Certo, se si esagera si rischia di farsi odiare. Ma sembra che sia una pratica ormai accettata tranquillamente.