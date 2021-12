Covid, Borgosesia e Varallo sospendono il "Capodanno in Piazza"

Borgosesia e Varallo decidono per lo stop delle feste in piazza previste in occasione del Capodanno. Una misura precauzionale presa in relazione all'alto numero di contagi che si stanno registrando in Piemonte in queste ore. Ad annunciarlo è una nota congiunta dei sindaci dei due centri valsesiani, Paolo Tiramani ed Eraldo Botta: «La Valsesia non è in emergenza - precisano da subito - ma occorre fare tutto il possibile per scongiurare rischi per la popolazione. Invitiamo tutti, dunque, a rispettare le buone pratiche che ormai conosciamo bene, a tutela della collettività».

Tiramani e Botta rilevano che «l’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione annuncia che anche il Piemonte registra nelle ultime ore un brusco aumento dei contagi, che sono arrivati alle 16 del 17 dicembre a 2510, pari al 3,8% di positivi sui 65.382 tamponi eseguiti. A oggi i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi sono 53, quelli in terapia non intensiva sono 667, 43 in più di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 22.563».

Da qui la decisione di mantenere un comportamento di massima prudenza. «A fronte di questa situazione, abbiamo stabilito di sospendere gli eventi organizzati per il Capodanno – dichiarano i due primi cittadini – la sospensione non vuol dire annullamento: confidiamo infatti di poter riproporre gli eventi previsti nel primo momento possibile, non appena la situazione sarà più tranquilla. Abbiamo preso questa decisione congiuntamente, in uno spirito di tutela del territorio».

A Borgosesia era previsto il Capodanno in Piazza con il “Remember Le Cave”, mentre a Varallo Sesia il Capodanno prevedeva un party con musica, spettacolo e fuochi d’artificio: tutto rinviato a tempi più sereni.