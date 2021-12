Contenitori multiraccolta nelle piazzole e sulle provinciali

Cento chilometri di strade interessate (tra vercellese e Valsesia), 27 cassonetti multiraccolta divisi per carta, vetro, plastica e indifferenziato.

Questi i numeri di “Strade pulite”, il progetto immaginato dalla Provincia di Vercelli per promuovere il decoro e la pulizia lungo le strade provinciali che ha preso recentemente il via con il posizionamento di cestini dislocati lungo le arterie provinciali e nelle piazzole di sosta e l’attivazione di un servizio puntuale di raccolta.

«L’idea - sottolinea il presidente Eraldo Botta - è quella di mantenere il decoro del lato carreggiata delle nostre strade. Abbandonare i rifiuti è un errore e offrire la possibilità di non sbagliare tramite i cestini è il primo passo che abbiamo voluto compiere per contrastare il problema».

Dello svuotamento dei cestini si occupa poi la ditta Seso che tramite il suo presidente Dario Pavanello dice: «Il servizio di pulizia, attivo lungo la tangenziale est di Vercelli, la Sp 1, e la SP 299 della Valsesia, è giornaliero e consiste nella pulizia di tutti i cigli stradali e lo svuotamento settimanale, ogni lunedì, dei 27 cestini (14 nel vercellese e 13 nella Valsesia)».

«Lavoriamo tutti insieme - conclude Botta - per promuovere una cultura di amore e rispetto del nostro meraviglioso territorio. Il conferimento al centro di raccolta dei rifiuti urbani, ricordo, è completamente gratuito, evita di inquinare l’ambiente, rendere poco gradevole il territorio e incappare in multe molto salate».