Vaccinazioni: e se coinvolgessimo le farmacie comunali?

Con l’avvio della somministrazione della terza dose è iniziata la seconda fase della campagna vaccinale, un momento fondamentale per continuare ad affrontare e gestire la pandemia, tutelando la salute delle persone ed evitando nuove chiusure e restrizioni.

Nel corso della prima fase della campagna, Vercelli aveva a disposizione due Hub vaccinali, di cui uno in pieno centro, ora entrambi chiusi e sostituiti dal centro fiere di Caresanablot, più difficile da raggiungere per i cittadini. Ci risulta inoltre essere stata sospesa la convenzione con i taxi per il trasporto gratuito dei soggetti più deboli e non in grado di raggiungere le sedi di vaccinazione.

Per ovviare a queste difficoltà, il Partito Democratico ha protocollato una mozione in consiglio comunale, per chiedere all’Amministrazione di valutare la possibilità di coinvolgere le farmacie comunali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 e di ripristinare e valutare ulteriori misure finalizzate ad offrire un trasporto gratuito alle persone verso il centro vaccinale.

La lotta alla pandemia non è ancora finita e occorre fornire tutti gli strumenti possibili per consentire ai cittadini di vaccinarsi e poter affrontare con maggiore serenità questa fase delicata.