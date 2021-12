Val Mastallone: un nuovo ripetitore per migliorare i servizi internet e telefonici

In un disegno generale di miglioramento della copertura del servizio telefonico e internet seguito dalla Provincia di Vercelli, è stato acceso un nuovo ripetitore Vodafone in Val Mastallone. L’impianto è stato installato sul sito “Massera-Piane di Cervarolo” nel Comune di Varallo, che è proprietario della struttura dopo il subentro il 1° gennaio 2018 al Comune di Sabbia.

«Le reti di comunicazione evolute - commenta il presidente Eraldo Botta - sono fondamentali per lo sviluppo dei servizi necessari per far rivivere le nostre valli con il lavoro da remoto, per una migliore sicurezza dei cittadini e attrattività verso le giovani famiglie. Un ottimo risultato raggiunto grazie al lavoro di Carlo Stragiotti, che ha sempre creduto in questo progetto importante per la Valsesia e a Vodafone che ha investito nel territorio. Una collaborazione pubblico-privato che ci consente di costruire un nuovo modello di abitare la nostra terra valorizzando la nostra cultura ed economia. Spesso si parla di digital divide e difficoltà nelle località montane e questo progetto ci fa capire che con il dialogo e le giuste argomentazioni si possono raggiungere importanti traguardi».

«L’intervento - spiega Maria Stella Porcelli – responsabile dello sviluppo della rete Vodafone per l’alto Piemonte – nasce dal confronto continuo con le istituzioni locali per comprendere le esigenze del territorio e definire le corrette modalità di implementazione. Dopo mesi di lavori e test, oggi portiamo le soluzioni tecnologiche più innovative della rete Vodafone che comprendono elevata qualità della voce, soluzioni di Big Data per gestire il monitoraggio delle performance della rete. Un progetto virtuoso di collaborazione che speriamo possa essere preso ad esempio.”

“Voglio ringraziare il Presidente Eraldo Botta – afferma Carlo Stragiotti, per aver mantenuto fede alla promessa di terminare questo importante progetto ereditato dall’incorporazione del Comune di Sabbia in quello di Varallo, il consigliere regionale Angelo Dago per la consulenza e la disponibilità prestata. Il lavoro che stiamo portando avanti come provincia di Vercelli, inizia a produrre i primi risultati. Vodafone da subito ha accolto la nostra richiesta di costruire un tavolo di confronto ed il risultato è sotto gli occhi di tutti».

«In futuro – conclude il presidente Botta - sono previste nuove implementazioni in tutto il territorio provinciale dei servizi telefonici e internet mobili sulla scia di quanto fatto in questa occasione».