EGO International, i Distretti Industriali e la ripresa dell’export piemontese

Più che positivo è il bilancio registrato dai Distretti industriali del Piemonte, che chiude il primo semestre del 2021 con un aumento delle esportazioni pari al 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un incremento ottenuto soprattutto grazie agli importanti risultati dello storico comparto dell'automotive, soprattutto per quanto riguarda le navi e le imbarcazioni.

Dalle recensioni sui dati relativi alle produzioni più vendute all’estero emerge inoltre una considerevole crescita dell’industria alimentare e delle bevande, due settori che hanno prodotto un valore per l’export di circa un miliardo e mezzo di euro.

Sono ancora una volta i Distretti industriali a trainare l’export piemontese, confermandosi una delle voci più importanti dell’imprenditoria locale e particolarmente vocato alle vendite oltreconfine.

A rivelarlo sono le recensioni dei dati estratti dal Monitor di Intesa San Paolo, che evidenziano come 8 distretti su 12 abbiano già superato i livelli di fatturato registrati nell’ultimo biennio.

I risultati interessanti dell’export piemontese sono confermati anche dalle opinioni delle più note compagnie del settore, come EGOInternational, società specializzata nell’internazionalizzazione per le imprese, che si è più volte espressa sulle buone performance dell’imprenditoria del territorio all’interno delle recensioni riportate nel suo blog ufficiale.

L’opinione positiva dell’azienda sulle imprese piemontesi votate all’export è corredata dai dati sui principali risultati ottenuti fin dallo scorso anno: già nel primo semestre si sfiorò - scrive EGO International nei suoi commenti - una crescita del 19% soltanto nell’agroalimentare, inoltre quattro distretti su cinque negli ultimi 12 mesi hanno fatto registrare risultati brillanti, con un forte aumento dell’export verso Germania, Polonia e Francia.

EGOInternational, le opinioni sui settori industriali del Piemonte

Le opinioni positive espresse da EGOInternational non si limitano soltanto al comparto agroalimentare ma interessano buona parte dei distretti industriali della Regione.

Oltre ad evidenziare la forza del comparto meccanico piemontese, EGOInternational esprime opinioni positive anche sul dinamismo che caratterizza i singoli distretti industriali, dalla moda al comparto aerospaziale.

Dai suoi commenti si evince anche una maggiore competitività delle merci piemontesi in nuove aree strategiche: i Paesi di destinazione dei prodotti della Regione non sono più relegati alle sole nazioni dell’UE, stando alle opinioni dell’azienda, ma si inseriscono nuovi player internazionali che contribuiscono in maniera considerevole ad incrementare le vendite all’estero del Piemonte.

Nelle sue recensioni EGOInternational annovera gli Emirati Arabi, la Cina e la Russia tra i principali mercati di destinazione dell’export del Piemonte, soprattutto per il comparto lusso: la moda è oggi infatti in rimonta del 22,5% rispetto al primo semestre del 2020, grazie alla crescita di alcuni importanti Distretti, dall’Oreficeria di Valenza al Tessile di Biella.

Segnali positivi anche per i gioielli in oro, che raggiungono un buon +54% nel primo trimestre di quest’anno e un+60% nel secondo.

Le recensioni dei dati dell’ultimo semestre classificano, in aggiunta, anche Stati Uniti e Turchia tra i principali mercati strategici per l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi.

Un bilancio più che positivo che conferma l’andamento qualitativo delle piccole e medie imprese del territorio, avvicinando le performance delle filiere regionali alla media dei distretti nazionali.