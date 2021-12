Sforamenti di pm10: scatta il semaforo arancione

Semaforo arancione per la qualità dell'aria: dopo 3 giorni di sforamento consecutivi dei valori di pm10, oggi e domani Vercelli e Borgosesia fermano, dalle 8,30 alle 18,30 di tutti i giorni, festivi compresi, le auto diesel con omologazione uguale a Euro 5. Oltre a questo è previsto, con il livello arancione, il divieto di circolazione dalle 8,30 alle 18,30 del sabato e dei giorni festivi per tutte le auto diesel con omologazione uguale a Euro 3 e 4.

In base al sistema di monitoraggio di Arpa Piemonte, il livello arancione scatta nel momento in cui si registrano 3 giorni consecutivi di valori sopra la soglia dei 50 microgrammi al metro cubo di polveri sottili, mentre in precedenza l'allerta scattava dopo quattro giorni consecutivi di Pm10 oltre la soglia.

Restano in vigore, invece, i provvedimenti strutturali che valgono da settembre ad aprile, a prescindere dagli sforamenti dei limiti di Pm10. Non possono circolare da lunedì a venerdì, nella fascia oraria 8,30-18,30, le auto e i mezzi merci diesel Euro 3 e 4. Vietata anche la circolazione di tutti i ciclomotori con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. Divieto di sostare con il motore acceso per tutti i mezzi e provvedimenti sul riscaldamento, come il divieto di usare stufe e camini a legna o pellet di qualità inferiore alle 5 stelle, e il limite di 18 gradi di riscaldamento negli edifici