Rosso, chiesta una condanna a 11 anni

Richiesta di condanna a 11 anni di carcere per Roberto Rosso, ex parlamentare, due volte sottosegretario al Lavoro e già assessore regionale del Piemonte. Rosso è accusato di voto di scambio con esponenti della 'ndrangheta nell'ambuto di una vasta inchiesta sulle infiltrazioni della Ndrangheta in Piemonte e il processo, in corso davanti al Tribunale di Asti, e riguarda nel complesso una quarantina di persone.

Arrestato due anni fa, Rosso è accusato di avere versato denaro a due esponenti della criminalità organizzata calabrese, giudicati separatamente, in cambio di voti in occasione delle elezioni regionali del 2019, dove era candidato per Fratelli d'Italia. Al termine di un dibattimento nato dall'unione fra due inchieste della direzione Distrettuale Antimafia chiamate Carminius e Fenice, la procura ha chiesto 26 condanne - e tre assoluzioni - per un ammontare complessivo di oltre 302 anni di carcere.

La pena più elevata (21 anni e tre mesi) è stata proposta per l'imputato Francesco Arone. Per l'immobiliarista Mario Burlo', figura nota nel campo delle sponsorizzazioni sportive, la richiesta è stata di 12 anni. Nei prossimi giorni saranno i legali degli impuntati a prendere la parola per le rispettive arringhe.