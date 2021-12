Denunciato uno "Svuota cantine" che abbandonava i rifiuti nei campi

Pur non avendo alcuna autorizzazione al trattamento dei rifiuti, si proponeva attraverso avvisi online per svolgere servizi di sgombero cantine. E ciò che non era di interesse e che non poteva essere smaltito in modo lecito, veniva abbandonato in zone rurali isolate, creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

Nella giornata di mercoledì i carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e i colleghi della stazione Carabinieri Forestale di Vercelli, l’altro hanno denunciato un cittadino italiano per gestione illecita di rifiuti non pericolosi.

Le indagini dei militari effettuate su alcuni rifiuti abbandonati rinvenuti in diversi terreni agricoli del Comune di Livorno Ferraris hanno permesso di risalire al responsabile dell’illecito: l'uomo, tramite annunci online, pubblicizzava l’attività di “svuota cantina” in assenza di qualsivoglia autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

Il materiale recuperato, non potendo essere gestito in maniera lecita veniva abbandonato illecitamente in aree o luoghi isolati.

Oltre la denuncia, che in caso di condanna prevede pene da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2600 a 26.000 euro, i militari disporranno specifica prescrizione asseverata a carico del responsabile per la rimozione dei rifiuti.

Già nel mese di gennaio i militari avevano denunciato nel Comune di Livorno Ferraris un altro soggetto che svolgeva illecitamente l’attività di “svuota cantina” pubblicizzandosi tramite l’affissione di volantini presso le abitazioni. Anche in questo caso i rifiuti prelevati dalle abitazioni venivano abbandonati in aree o terreni isolati.

I Carabinieri Forestali raccomandano ai cittadini che devono disfarsi di materiali o beni in disuso a contattare esclusivamente ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti al fine di evitare e prevenire, seppure inconsapevolmente, la commissione di questi reati.