Vaccinazioni pediatriche al via: nell'Asl Vercelli la platea è di 7mila bambini

«Matilde, Tommaso e Pietro sono i primi bambini vaccinati questo pomeriggio a Vercelli contro il Covid. Sono stati bravissimi e coraggiosi». Vercelli e Borgosesia, come tutto il resto d'Italia, hanno avviato le somministrazioni del vaccino ai più piccoli. Sono poco più di 7000 i bambini tra i 5 e gli 11 anni, residenti sul territorio dell'Asl, che potranno essere vaccinati nei prossimi giorni. «I genitori che non lo avessero ancora fatto possono aderire alla campagna sul sito www.piemontetivaccina.it», spiegano dall'Asl che, per mettere a proprio agio i bimbi che arrivano alla Piastra e all'ambulatorio dell'ospedale di Borgosesia, ha adottato un'ambientazione a tema natalizio. «Tutti i coetanei tra i 5 e gli 11 anni potranno scegliere se essere vaccinati da Babbo Natale o da un Elfo - spiega una nota dell'Asl -. Il personale medico e infermieristico, infatti, ha fatto del suo meglio per creare un ambiente familiare e metterei piccoli a proprio agio. Sia a Vercelli sia a Borgosesia a tutti i bambini che si vaccineranno verranno regalati dei palloncini».

In Piemonte nel primo giorno di somministrazioni, sono stati 469 i vaccini pediatrici inoculati, mentre le pre-adesioni viaggiano oltre quota 20.100.

Per dare il via a questa nuova fase della campagna vaccinale il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Hub vaccinale bambini dell’Asl Città di Torino, allestito in via Gorizia grazie alla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Presente anche il direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia, il professor Giovanni Di Perri che un anno fa era stato simbolicamente il primo cittadino piemontese a sottoporsi alla vaccinazione. E oggi sono stati proprio i suoi tre figli - di 10, 8 e 6 anni - i primi bambini piemontesi a essere vaccinati contro il Covid.

Il presidente Cirio ha sottolineato che «questo è l’ultimo tassello per metterci alle spalle il Covid e completare il lavoro di messa in sicurezza della vita e della salute dei piemontesi. È fondamentale mettere in sicurezza tutti, perché i dati ci segnalano una diffusione molto alta del contagio fra i più piccoli, perché sono le fasce non ancora vaccinate. La scienza si è pronunciata in modo inequivocabile. Abbiamo voluto usare per i bambini - ha rimarcato - la stessa delicatezza che abbiamo avuto per i più vulnerabili, cioè prendere per mano loro e le loro famiglie. Come per i più anziani abbiamo coinvolto i medici di famiglia, qui abbiamo coinvolto i pediatri: tutte le sigle sindacali hanno aderito all'accordo fatto con la Regione, per cui i pediatri vaccineranno all'interno degli hub dedicati ai bambini».

Le preadesioni per la vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni vanno effettuate dai genitori su www.ilpiemontetivaccina.it. Nei giorni successivi arriverà l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento presso hub specifici per i bambini individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra se vaccinatore. Una particolare attenzione viene dedicata ai bambini con specifiche patologie, che vengono convocati direttamente dagli hub ospedalieri, senza necessità di preadesione, in modo che abbiano un percorso tutelato data la loro particolare condizione di vulnerabilità.

Parlando della situazione epidemiologica generale, il presidente Cirio ha poi evidenziato che «i numeri dei positivi sono alti e ci ricordano quelli del dicembre dell'anno scorso, ma l'occupazione ospedaliera è a un decimo. Nel 2020 in questi giorni avevamo l’Italia chiusa, le località sciistiche chiuse, i ristoranti, i teatri, i musei, i cinema e gli stadi chiusi. Se oggi la situazione è diversa, è perché il vaccino ci sta mettendo in sicurezza. Il fatto che il Piemonte continui a essere tra le prime Regioni d'Italia per le vaccinazioni non è una gara, ma una garanzia di ripartenza».