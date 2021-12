Super green pass, 15 sanzioni nella prima settimana di controlli

Oltre 3200 persone e 650 attività commerciali controllate in una settimana con 9 sanzioni a carico dei cittadini e 6 a carico delle seconde. Sono i numeri della prima settimana di controlli rafforzati, richiesti dal ministero e messi in atto dalla Prefettura e dalle forze dell'ordine nell'ambito delle misure collegate all'entrata in vigore del green pass rafforzato.

«I servizi - si legge in una nota della Prefettura - sono stati effettuati dal personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpi di Polizia Locale dei Comuni del territorio interessando in maniera capillare esercizi pubblici, cinema, teatri, palestre, piscine, centri benessere, stadi, palazzetti dello sport, impianti sciistici, stazioni ferroviarie, aree di servizio in ambito autostradale e le principali fermate degli automezzi di trasporto locale».

Il bilancio, in termini di sanzioni comminate, «testimonia la generale alta adesione dei cittadini alle misure di prevenzione in vigore e conferma lo spirito collaborativo di tutte le componenti sociali, dalle aziende alle associazioni di categoria e ai lavoratori dei settori pubblici e privati, nell’assicurare il rispetto delle predette misure con l'obiettivo comune di consentire il sereno e proficuo svolgimento della vita sociale, ancor più in corrispondenza dell’imminente periodo di festività che comporterà un prevedibile incremento delle attività commerciali e della mobilità dei cittadini».

Da parte del Prefetto, Lucio Parente, è arrivato anche il ringraziamento alle Forze di Polizia per l’intensa azione svolta insieme ai cittadini e alle imprese del territorio per l’indispensabile contributo finora assicurato, «confidando - conclude il prefetto - nel tradizionale senso di responsabilità della comunità vercellese e auspicando che sia mantenuta la massima attenzione verso le misure di prevenzione necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività».