Cade in casa, anziano soccorso da Vigili del Fuoco e 118

Caduto in casa, un anziano è stato soccorso, poco prima di mezzogiorno, dai Vigili del Fuoco, intervenuti in via Sabotino per consentire al personale sanitario di prendersi cura di un anziano che non poteva arrivare alla porta.

Una squadra del comando Vigili del Fuoco di Vercelli, arrivata davanti allo stabile, si è adoperata per accedere nell'appartamento dell'anziano, posto al secondo piano dello stabile, forzando una delle finestre che risultava chiusa dall'interno.

Una volta all'interno dell'abitazione, i Vigili del Fuoco hanno trovato un anziano caduto in casa e impossibilitato ad arrivare alla porta d'ingresso.

Dopo aver prestato un primo soccorso sanitario, il personale ha atteso sul posto il 118 di Vercelli a cui è stato affidato il prosieguo delle valutazioni mediche.