Lavori alle Torri del Tribunale: poi via Conte Rosso potrà riaprire

Un intervento di consolidamento delle torri e degli ex uffici giudiziari - addossati a un tratto di cinta muraria del castello visconteo - consentirà al Comune di arrivare alla completa riapertura di via Conte Rosso. La strada che collega corso Italia alla piazza del Tribunale è ancora parzialmente transennata e parte dei parcheggi restano inaccessibili dopo il crollo che, nel 2016, interessò 15 metri del muro di cinta del Tribunale.

Il primo intervento di ricostruzione e messa in sicurezza del muraglione non aveva contemplato interventi sulle torri che presentano invece la necessità di una revisione, con la sigillatura di fessure e il risanamento di elementi ammalorati. In questi giorni, la giunta comunale ha deliberato uno stanziamento di poco superiore ai 225mila euro per effettuare i lavori necessari: il progetto, redatto dallo studio Masera Engineering Group di Torino, è già alla fase esecutiva e dunque lo stanziamento dei fondi è l'ultimo atto prima della fase di assegnazione delle opere.

«I tempi saranno quelli tecnici necessari per affidare i lavori – assicura l'assessore alle Opere pubbliche, Massimo Simion -. Da tempo l'amministrazione comunale e gli uffici sono al lavoro per chiudere una vicenda che si sta trascinando da troppi anni».

L'intervento, oltre a consentire la completa riapertura della strada, contribuirà a migliorare anche l'immagine della piazza del Tribunale (già pesantemente condizionata dal diroccato Teatro dei Nobili) anche in vista della riqualificazione della zona pedonale che si trova tra il Tribunale e il palazzo che ospita la Procura della Repubblica.