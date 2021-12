Scontro a Crescentino: due persone in ospedale

Schianto, intorno alle 7 di martedì mattina, sulla SP 31 bis nel territorio di Crescentino, frazione Galli.

Per cause ancora da accertare da parte delle forze dell'ordine una Fiat Panda e una Volvo si sono scontrate frontalmente. Ad aver la peggio il conducente della Panda, rimasto ferito e bloccato tra le lamiere. Estratto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, è stato trasportato all'ospedale di Chivasso, così come il conducente della Volvo, finita fuori strada dopo l'impatto.

Il personale dei Vigili del Fuoco si è poi occupato della messa in sicurezza delle vetture e della zona dell'incidente; sul posto oltre al personale del 118 i carabinieri di Crescentino.