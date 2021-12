Rimborsopoli: nell'Appello-bis condanna per Cota, Tiramani e Montaruli

Condanna a un anno e 5 mesi per Paolo Tiramani, parlamentare leghista e sindaco di Borgosesia, al processo d'Appello-bis per la vicenda dei rimborsi delle spese dei consiglieri regionali piemontesi ai tempi della presidenza di Roberto Cota.

All'ex presidente la Corte d'Appello di Torino ha inflitto un anno e sette mesi; stessa pena per la la parlamentare Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia. All'ex consigliere regionale Angelo Burzi, la pena è stata ricalcolata in 3 anni di reclusione; a Rosanna Valle sono andati due anni e quattro mesi; a Roberto De Magistris un anno e sei mesi e a Daniele Cantore un anno e sette mesi. Nei confronti degli imputati è stata anche decretata l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della condanna.

Per un'altra decina di ex consiglieri la pronuncia ha riguardato la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che è stata ridotta.

Il processo si è celebrato dopo che Corte di Cassazione, davanti alla quale era arrivata la vicenda risalente a ormai una decina di anni fa, aveva annullato con rinvio la sentenza precedente della Corte d'Appello: al primo processo Tiramani era stato assolto in primo grado e condannato in Appello. Il (prevedibile) ricorso in Cassazione rappresenterà il quinto passaggio davanti ai giudici per la vicenda.