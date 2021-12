Bonus natalizio per le famiglie a basso reddito

Bonus natalizio per i residenti a Borgosesia, con Isee inferiore a 20mila euro: il Comune ha previsto un sostegno sotto forma di parziale rimborso delle spese sostenute per pagare luce, gas, legna, pellet e per le spese condominiali. Per ottenere il bonus occorre fare domanda tra il 16 e il 28 dicembre.

«Facciamo tutto il possibile per stare vicini ai cittadini che ne hanno bisogno – commenta il sindaco Paolo Tiramani – e per questo i nostri servizi sociali sono sempre molto attenti a far sì che nessuno venga dimenticato. Questa iniziativa natalizia amplia lo spettro di coloro che beneficiano degli aiuti normalmente erogati dal Comune – aggiunge – insieme alla vicesindaco Emanuela Buonanno, che ha la delega al settore sociale, abbiamo infatti scelto di comprendere anche i borgosesiani con un Isee di valore compreso tra i 10 e i 20mila euro, di solito non interessati da questo tipo di progetti, consci che le spese per la casa sono una voce importante del bilancio familiare. Lo scorso anno il bonus del Comune è andato a supporto degli acquisti, quest’anno lo offriamo per far fronte a spese inevitabili come le bollette o le spese condominiali – conclude - con l’obiettivo di contribuire alla gestione domestica in questa congiuntura non semplice».

In base al valore Isee, verrà rimborsato il 100% per chi è al disotto dei 10mila euro, l’80% tra 10 e 12mila euro, il 60% tra 12 e 15mila euro, il 50% tra 15 e 20mila euro. Il rimborso massimo per ciascun richiedente sarà di 400 euro.

Per avere diritto al bonus, che sarà erogato a gennaio 2022 con un versamento diretto sul conto corrente indicato dai richiedenti, occorre essere residenti nel Comune di Borgosesia e ovviamente non sono accoglibili le spese per le seconde case.

Chi è interessato deve compilare la domanda di partecipazione al bando, disponibile sia nell’atrio del palazzo municipale che sul sito del Comune di Borgosesia. Occorre allegare la documentazione richiesta e consegnare il tutto all’ufficio protocollo da giovedì 16 dicembre a martedì 28 dicembre 2021.