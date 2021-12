Vaccinazioni covid per i più piccoli: sedi, giorni e orari delle somministrazioni

Partirà il 16 dicembre la campagna vaccinale dell’Asl di Vercelli per i bambini dai 5 agli 11 anni.

I bambini, i cui genitori abbiano manifestato l’adesione tramite il sito www.ilpiemontetivaccina.it, verranno progressivamente convocati a partire da giovedì 16.

L’Asl ha predisposto due sedi vaccinali: a Vercelli alla Piastra Ambulatoriale (largo Giusti 13, primo piano) dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 e sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16; a Borgosesia negli ambulatori pediatrici dell’ospedale (via Ilorini Mo, primo piano) dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 e sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.

L’attività vaccinale sarà sospesa solamente il giorno di Natale.

I soggetti vulnerabili che hanno aderito alla campagna saranno i primi ad essere convocati. Per fornire il massimo supporto ed eventuali ulteriori rassicurazioni ai piccoli e alle loro famiglie sarà presente il personale della Pediatria dell’Asl. «Nell’organizzazione della campagna vaccinale per i più piccoli – spiega il direttore generale dell’Asl, Eva Colombo – un ringraziamento particolare va ai pediatri di libera scelta, che hanno già aderito in buon numero alla campagna e che vaccineranno nelle nostre sedi i loro piccoli pazienti».

«E’ importante la somministrazione del vaccino anche ai bambini – aggiunge l’infettivologo Silvio Borrè - in quanto, sebbene nei piccoli l’infezione da Covid possa manifestarsi in modo meno aggressivo, i bambini rappresentano un veicolo di trasmissione del virus per i numerosi contatti che hanno a scuola e nel tempo libero, rappresentando pertanto un fattore di rischio per soggetti conviventi immunodepressi o comunque fragili. Senza poi contare i bambini che per le loro condizione di salute sono soggetti a elevata vulnerabilità».

I bambini riceveranno un vaccino specifico, il cui richiamo è previsto dopo 21 giorni.

I ragazzi dai 12 anni in su, che hanno già ricevuto la vaccinazione, saranno convocati negli hub vaccinali al centro Fiere di Caresanablot e al Teatro Pro loco di Borgosesia nelle prossime settimane, appena la campagna vaccinale per le dosi booster (terze dosi) sarà estesa anche alla loro fascia d’età. Coloro che in questa fascia d’età (over 12) non si fossero ancora vaccinati, naturalmente, possono accedere con accesso diretto, tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30.

Infine, così come per gli adulti, che chi desiderasse modificare data e ora del proprio appuntamento vaccinale può farlo contattando l’Asl alla mail vaccinazioni.covid@aslvc.piemonte.it o telefonando alle infoline dedicate 334 6211743 - 366 9357045 (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17).