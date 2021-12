Il Comune raddoppia il parcheggio di via Birago: 310 posti nella zona della stazione

Con un investimento di poco superiore ai 2 milioni e 100mila euro, il Comune di Vercelli si avvia a raddoppiare il parcheggio realizzato a servizio della Stazione, (l'attuale ingresso è da via De Rossi), creando, complessivamente 310 posti auto e ridisegnando completamente la viabilità della zona di via Trento e via Birago al rione Isola.

Riprendendo un progetto del 2014, solo parzialmente realizzato negli anni seguenti, il Comune mette un altro tassello nel piano di riqualificazione della zona della stazione che guarda al rione Isola. Con una delibera presentata lunedì pomeriggio in giunta dall'assessore Massimo Simion, l'amministrazione ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo, dichiarato la pubblica utilità e disposto l'avvio delle procedure di esproprio di un lotto che consentirà di completare il parcheggio già realizzato attraverso il progetto Movicentro, spostando però verso l'Isola, l'ingresso che verrà regolamentato attraverso la costruzione di una rotatoria.

«Il progetto “Movicentro” - spiega l'assessore Massimo Simion - ha permesso di realizzare una nuova area parcheggio a servizio degli utenti della stazione, e la nuova viabilità di collegamento con via De Rossi, rendendo disponibili posti auto aggiuntivi rispetto a quelli che si trovano nella zona prospiciente piazza Roma. A fine 2019, sono stati ultimati i lavori del parcheggio di corso Fiume che hanno permesso di realizzare ulteriori stalli per gli autoveicoli e consentono ai pendolari di dirigersi verso la stazione sfruttando un percorso interno che si unisce al parcheggio esistente con accesso da piazza Roma: ora si tratta di completare l'intervento, riqualificando, al tempo stesso, un’area di notevoli dimensioni, già adibita a uso produttivo e situata a nord».

L’intervento sposterà verso via Birago il traffico che attualmente gravita su via De Rossi, realizzando anche una nuova fermata bus e consentirà, inoltre, di riqualificare un'ampia area di 9mila metri quadri sulla quale insiste un fabbricato industriale in passato utilizzato come impianto di cogenerazione e di un'ulteriore porzione.

Una parte di questa superficie, pari a circa 1.000 metri quadri, sarà ceduta alla Mundi Riso, nel rispetto degli accordi presi precedentemente per l’esecuzione del parcheggio esistente, realizzato negli anni 2015-2016: con l’ampliamento dell’area di sosta in progetto, il nuovo ingresso avverrà per mezzo di una rotatoria in un primo momento da via Birago e via Latina e, successivamente, dalla variante di via Trento, che verrà realizzata nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana Isola Grande. «Si garantirà così – assicura lo studio del Comune - una fluida accessibilità per il traffico proveniente dalla Tangenziale Nord della città».

Sette dei 310 posti auto finali saranno riservati ai disabili; saranno mantenuti gli attuali posti dedicati a motocicli e biciclette ed eventualmente individuati ulteriori in prossimità dell’ingresso al sottopasso per la stazione ferroviaria e saranno previsti uno spazio per la ricarica di auto elettriche e la piantumazione di gelsi che possano andare a ombreggiare l'area.