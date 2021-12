Pallacanestro Femminile Vercelli serie C: un bel +39 finale

Vittoria secondo pronostico della PFV che nella penultima giornata del girone di andata, regola agevolmente in casa il Cerrus di Cerano per 66-27.

La gara è stata in equilibrio solo nei primissimi minuti, con un vantaggio di +6 per la formazione di casa che però non aumentava mai, fino verso il finale del quarto, quando Acciarino & C. riuscivano a piazzare un primo break che risulterà poi decisivo: 23-8 al 10’ e novaresi in seria difficoltà a segnare.