Le «sinistre d'opposizione contro il Governo del banchiere»

Il Coordinamento delle Sinistre di Opposizione Biella-Vercelli, cui aderiscono le organizzazioni locali del Partito della Rifondazione Comunista, del Partito marxista-leninista italiano – Biella e del Partito Comunista dei Lavoratori sezioni Biella e Vercelli, hanno aderito alla campagna contro le politiche economiche del Governo Draghi e, dopo aver preso parte al "No Draghi Day" di Torino, sabato a Biella hanno animato un presidio nei Giardini Zumaglini.

«I punti all'ordine del giorno - si legge in una nota - sono, insieme al riaffermare il diritto di manifestare, l'opposizione allo sblocco dei licenziamenti, la lotta per salario e reddito garantito, la cancellazione della legge Fornero, il contrasto al carovita e ai diktat della borghesia italiana e dell'Unione Europea degli imperialisti, il rinnovo di tutti i contratti e la lotta alla precarietà per la piena occupazione, cospicui investimenti in Scuola, Sanità, Previdenza, Trasporti pubblici, per il taglio delle spese militari e del riarmo e, non ultimo, per una patrimoniale che colpisca chi ha soldi anziché chi non ne ha. Senza giri di parole per capire da che parte sta il Governo basta guardare alla proposta indecente sul Fisco che lascia intatta l'Irpef al 23% per le fasce di reddito più basse di pensionate e pensionati, lavoratrici e lavoratori. Tutto ciò al fine di tagliare le tasse ai redditi medio alti con plauso di Lega e Fratelli d'Italia il cui obiettivo perseguito è sempre l'interesse delle imprese, con il bieco silenzio assenso del Partito Democratico che oramai da anni ha scelto la linea liberista, con la complicità della Cgil, che manifesta ma non sciopera, per tenere di fatto la mano a Draghi».

Le iniziative proseguiranno con altre mobilitazioni sul territorio.