Incendio a Beinasco, la Protezione Civile avverte: “A Torino Sud finestre chiuse e si esca solo se necessario”

A seguito dell'incendio che si è sviluppato questo pomeriggio in un capannone di Beinasco dove vengono riciclate materie plastiche e della conseguente diffusione verso Torino dei fumi prodotti dal rogo, la Protezione Civile della Città raccomanda ai cittadini che abitano nella zona Sud di tenere in via precauzionale le finestre chiuse e di uscire di casa solo se necessario, per breve tempo e indossando sempre la mascherina FPP2.