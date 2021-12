Pagelle della Pro Vercelli vista sul campo del Fiorenzuola

RENDIC: 6,5

Una buona parata, una buona partita. Sicuro tra i pali.



CRISTINI: 6,5

Tutto bene, esce per un infortunio. Peccato.



MASI: 7,5

Prestazione maiuscola. Sempre pronto a chiudere gli spazi e poi a impostare, come centrocampista aggiunto. Un piccolo errore, tra le tante palle lavorate, ci sta. E soprattutto: l'intero reparto difensivo, con lui in campo, acquisisce sicurezza.

AURILETTO: 6,5

Bella prestazione, di grinta e sicurezza.



CLEMENTE: 6,5

Bene in fascia, bene un po' più accentrato a chiudere nella ripresa. Una conferma.



EMMANUELLO: 6,5

Buona prova fatta di tanta cose: interdizione, corsa, fraseggi. E un missile terra aria.



VITALE: 6,5

Dopo alcune prestazioni opache abbiamo rivisto il giocatore dal sinistro magico delle prime partite. Bene così.



GATTO: 7,5

Devastante.



DELLA MORTE: 6

Dà il suo contributo ma si vede un po' poco.



ROLANDO: 7,5

Gara di alta qualità ma anche di quantità. Un grande grande e poi ancora grande ritorno.



BUNINO: 7,5

Il gol e la migliore prestazione con la maglia della Pro Vercelli.



CRIALESE: 6,5

Lerda gli affida la fascia sinistra e lui esegue.

BRUZZANITI: 6

Sulla strada del pieno recupero (i numeri per fare bene li ha).



LERDA: 7

Ha ereditato tre cose. Uno: il buon lavoro fatto da Beppe Scienza. Due: la propensione di diversi calciatori di giocare "alla Modesto"; tre: una squadra insicura. Il pochi giorni ha restituito sicurezza e serenità alla squadra e, tatticamente, ha sorpreso il Fiorenzuola con un atteggiamento spavaldo, attaccando alto. La squadra, insomma, ha seguito le sue indicazioni. Non poteva andare meglio a lui e alla Pro.