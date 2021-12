Pausa caffè e Borbone: la scelta migliore per gli italiani?

Il caffè è una delle bevande preferite dagli italiani. Ogni giorno, vengono consumate migliaia e migliaia di tazzine di caffè nei bar, a casa e sul posto di lavoro. Per molti italiani, la giornata non può iniziare senza un caffè espresso e non può proseguire senza almeno un’altra dose di caffeina “liquida”.

La pausa caffè , però, può essere vissuta in maniera diversa. Ad esempio, negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di persone ha iniziato ad apprezzare il caffè in capsule e, in particolare, il caffè Borbone è uno dei più diffusi sul territorio italiano. Vediamo brevemente le caratteristiche di questo caffè nelle prossime righe.

Il caffè Borbone è davvero il migliore?

Come detto, il caffè Borbone è sicuramente una delle tipologie più apprezzate dagli italiani. Disponibile in diversi formati, devi sapere che le capsule Borbone sono compatibili con Bialetti . Ciò ti consentirà di avere un caffè buono e aromatizzato quante volte vorrai anche se hai una macchinetta prodotta dalla Bialetti.

Parlando del caffè Borbone, si tratta di un’azienda di origine napoletana che nasce nel 1997. Nel corso di questi anni, è riuscita a ricucirsi un proprio spazio all’interno del settore del caffè italiano ottenendo un discreto successo.

Siamo sicuri che sei ben consapevole del fatto che quando si parla di caffè Borbone avrai a che fare con diverse miscele, più o meno economiche, ma che offrono un caffè di qualità e un gusto decisamente diverso.

Ad esempio, la miscela rossa offre un sapore deciso, corposo e netto. Probabilmente è la più amata dalle persone che apprezzano una tipologia di caffè più amaro.

La miscela blu, invece, è l’esatto opposto. Si tratta di una miscela che garantisce un gusto più morbido e cremoso e che è possibile gustare in qualsiasi momento della giornata. Si tratta della scelta perfetta per le persone amanti del cappuccino.

La miscela oro, invece, propone il gusto tradizionale del caffè napoletano. Si tratta di un gusto intenso, persistente e che è possibile riconoscere a distanza dall’odore piuttosto intenso.

La miscela verde deck, invece, è riconducibile al caffè decaffeinato adatto a chi non vuole rinunciare al gusto con un gusto corposo e avvolgente.

Infine, la miscela nera è il perfetto connubio tra la qualità del caffè arabica e di quello robusto.

Conclusioni

Come detto, il caffè Borbone è sicuramente uno dei brand più apprezzati da migliaia di italiani, soprattutto da quelli che abitano in Campania e a Napoli. Il caffè che si ottiene dalle capsule Borbone non ha nulla da invidiare al gusto offerto da altre aziende nello stesso settore.

Inoltre, le capsule Borbone si trovano spesso in promozione e a prezzi convenienti. Se hai una macchina del caffè Bialetti, la capsule Borbone saranno assolutamente compatibili. Quindi, non dovrai cambiare macchinetta del caffè nel caso in cui tu abbia intenzione di provare gusti differenti.