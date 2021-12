Nuovi ingressi nell'Accademia Italiana della Cucina

Due nuovi ingressi nella delegazione di Vercelli dell’Accademia Italiana della Cucina. La delegata Paola Bernascone, presente il coordinatore territoriale Piemonte Est Piero Spaini, ha dato il benvenuto e consegnato durante il “convivio degli auguri”, che si è svolto alla Locanda del Bue Rosso, il kit a Luca Vannelli, assicuratore impegnato nel volontariato e presidente regionale dell’Avis Piemonte, e a Gian Maria Gagna, docente in pensione con la passione del giornalismo.

Il Convivio degli auguri è stato molto partecipato: «Riprendiamo la tradizione dopo due anni difficili in cui non è stato sempre possibile trovarci in presenza - ha esordito Paola Bernascone -. Come delegazione non ci siamo mai fermati: anche in pieno Covid abbiamo mantenuto i contatti attraverso interventi online su temi diversi». Paola Bernascone, prendendo spunto dall’immagine riprodotta sul menù (La vigilia di Natale - Carl Larsson (1904) . Stoccolma - Accademia di belle Arti), ha colto l’occasione per parlare di cultura gastronomica. «Nell’immagine è rappresentato quello che noi oggi chiamiamo buffet. In realtà questo è un servizio alla francese che discende direttamente dalla struttura rinascimentale e barocca che metteva contemporaneamente in tavola i piatti. Gli ospiti si servivano senza cerimonie e senza ordine obbedendo ciascuno ai propri gusti e al proprio appetito. Nell’800 questo servizio fu soppiantato dal “servizio alla russa”, in cui la tavola si presentava spoglia e i piatti venivano serviti uno in seguito all’altro secondo un preciso ordine gerarchico. Ai commensali era lasciata la sola scelta della quantità o del gentile diniego. In conseguenza dell’affermarsi del servizio alla russa nacque quell’accessorio della tavola imbandita che è il “menù” o “minuta” attraverso il quale il commensale poteva farsi un’idea di quello che lo aspettava. Il servizio più diffuso è oggi il servizio “all’italiana”. Semplice da eseguire ,veloce, informale. Il cibo viene disposto direttamente in cucina nei piatti che vengono serviti in tavola da un cameriere. Oltre ai servizi “alla francese “ e “alla russa” la letteratura gastronomica e cerimoniale ottocentesca tramanda altri servizi ,ormai dimenticati ,tra cui il servizio “all’ambigù”, dove i piatti sono portati in tavola tutti insieme, con i camerieri a porgerli agli ospitı». La delegata ha poi omaggiato con un cadeau tutti gli accademici: un grembiule da cucina, ricamato con il logo dell’Accademia. “Un pezzo unico, da sfoggiare ai fornelli in queste festività natalizie».