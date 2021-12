A spasso per Vercelli: eventi di Natale, presepe, Extra - FOTO

Giornata di shopping, passeggiate e appuntamenti in centro. Complice il sole e la temperatura accettabile, è stata una mattinata di passeggiate e acquisti in città, dove tutti i negozi sono aperti e dove, in piazza Cavour, c'è il tradizionale appuntamento con il mercato straordinario di Natale.

Ad accompagnare la giornata saranno gli eventi organizzati da Ascom: dalla musica, al trenino lillipuziano per i più piccoli, al concorso che consente di vincere un'auto. In viale Garibaldi, nel pomeriggio di sabato, taglio del nastro per la mostra di arte e design Extra.

Curata da Serena Mormino, e realizzata grazie al supporto di sponsor privati e del Comune che ha messo a disposizione il viale, la mostra offre una bellissima vetrina sulle nuove tecnologie e il design d'arredo, consentendo ai vercellesi, grazie alla scelta di esporre le installazioni in teche trasparenti, di poter ammirare le opere esposte 24 ore al giorno.

«Siamo orgogliosi dell'immagine innovativa che i commercianti dimostrano di voler dare di Vercelli – ha sottolineato, al taglio del nastro, il presidente di Ascom di Vercelli, Angelo Santarella – La forza di questa mostra sta nella creatività e nel lavoro messi in campo da un gruppo coeso di persone e di sponsor che ci consentono di offrire qualcosa di veramente nuovo».

Extra 2021 vede la partecipazione di Ad di Antonio Ardizzone, Arredamenti Prella & C srl, Borgo Divisione Luce, Giovannini Arredamenti, Piero Raimondo, Sga Arredamenti, Andreana Fashion Gallery per il Design, Lello Ardizzone aka Tony Wetfloor per l’Arte.

Chi vuole allungare di qualche metro la classica passeggiata lungo corso Libertà può far tappa in via Fratelli Garrone 20 per visitare, nel chiostro interno dell'ex collegio dei Ciudin, il presepe artistico creato da Artes Liberales.

Un'occasione per scoprire anche un angolino verde e segreto di Vercelli che merita di essere valorizzato per la sua bellezza.

Nel pomeriggio (su prenotazione) il museo Leone ospita invece, lo spettacolo dell'associazione Il Porto, dedicato ai racconti natalizia di Buzzati e alla raccolta di fondi e materiale a sostegno delle attività benefiche del Gruppo Vincenziano.