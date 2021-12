Sabato 11 dicembre primo open day al Coverfop

Dalle 9 alle 12,30 di domani, sabato 11 dicembre, Co.Ver.Fo.p. aprirà le sue porte (in piazza Cesare Battisti, 9 a Vercelli) per presentare i tre indirizzi di scuola media superiore, cardini della propria offerta formativa.

«Conoscere la scuola, visitare il palazzo di piazza Cesare Battisti, parlare con i docenti e sperimentare piccoli laboratori questo è lo scopo del nostro Open Day», ricorda Linda Barbolan, presidente dell’Istituto formativo.

«L’offerta quest’anno si amplia con un nuovo indirizzo, l’Operatore informatico – prosegue la presidente Barbolan – “indirizzo affine al tradizionale percorso di Automazione Industriale».

Ma vediamo nel dettaglio gli indirizzi.

Il percorso “Tecnico dei trattamenti estetici” prevede un percorso di diploma professionale quadriennale, gratuito, (il percorso consente al termine dell’esame del quarto anno di conseguire un diploma professionale e l’abilitazione alla professione). Rivolto a giovani dai 14 ai 24 anni - con priorità ad allievi in uscita dalla III media – l’indirizzo prevede formazione teorico/pratica a scuola e due periodi di stage (durante il 3° e 4° anno) presso aziende del territorio. Il titolo di studio rilasciato (con validità giuridica in Italia ed Europa) è un Diploma professionale (IV° livello EQF).

L’indirizzo “Operatore informatico”, offre la possibilità di conseguire una qualifica triennale gratuita (III° livello EQF) per giovani dai 14 ai 24 anni (con priorità ad allievi in uscita dalla III media). Il percorso prevede formazione teorico/pratica a scuola e un periodo di stage (durante il 3° anno) presso aziende del territorio. Il programma nella

parte di indirizzo prevede una focalizzazione sulle seguenti competenze: Hardware e Software, Netwoking, Data Management.

L’indirizzo vuole formare tecnici che sappiano gestire reti e che siano in grado d inserirsi nella gestione IT di aziende di qualunque dimensione. Un solo dato: secondo il report “Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia e medio termine” (2019-2023) condotta da Unioncamere il settore informatico richiederà nei prossimi anni un fabbisogno di occupati intorno a 40 mila unità. Dopo il terzo anno e la qualifica è possibile immaginare di proseguire con un quarto anno (diploma professionale) anche in duale (buona parte dell’anno è trascorsa già in azienda) oppure progettare una “passerella” per acquisire la maturità e proseguire gli studi all’Università.

L’indirizzo “Operatore elettrico automazione industriale”, offre la possibilità di conseguire una qualifica triennale gratuita (III° livello EQF) per giovani dai 14 ai 24 anni (con priorità ad allievi in uscita dalla III media). Il percorso prevede formazione teorico/pratica a scuola e un periodo di stage (durante il 3° anno) presso aziende del territorio. In questi ultimi anni il percorso con applicazione all’automazione (quella che ogni tanto viene definita meccatronica con indirizzo elettronico) è una delle professioni più richieste dalle aziende. Anche in periodi di non grande espansione di domanda di lavoro come l’attuale. Anche qui un dato: negli ultimi due anni i nostri allievi che hanno deciso di inserirsi subito nel mondo del lavoro hanno trovato occupazione immediate con percentuali superiori al 60%. E’ dunque un indirizzo ottimale per chi immagina, almeno nell’immediato, di scegliere un percorso che conduca velocemente al mondo del lavoro.

L’open day che avverrà nel rispetto delle procedure anti-contagio da Covid 19 è prenotabile on line sul sito di Coverfop (www.coverfop.it ) ma è possibile anche presentarsi al mattino senza prenotazione ed iscriversi all’Open Day al momento.



La composizione delle classi prevede un massimo di 25 allievi. Tutti i corsi sono rivolti indifferentemente a persone di entrambi i sessi (art. 4 L. 125/91).

Le iscrizioni online sul sito www.iscrizioni.istruzione.it saranno aperte dal 4 al 28 gennaio 2022. Il codice meccanografico di Co.Ver.Fo.P. è VCCF001005 e le segreterie sono a disposizione per assistere le famiglie nell’iscrizione al sistema on line del Ministero dell’Istruzione.