Tamponi gratis per gli studenti vaccinati in attesa di green pass

La Giunta regionale ha approvato venerdì 10 dicembre la delibera che prevede la possibilità di tamponi gratuiti per gli studenti tra i 12 e i 18 anni dopo la prima dose, nei 15 giorni di attesa della validazione del green pass, come avviene per i lavoratori, in modo che possano salire sui mezzi pubblici del trasporto scolastico.

«Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare – affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, in attesa del Green pass, hanno bisogno del certificato da tampone».

Il tampone gratuito viene effettuato negli hot spot pubblici messi a disposizione dalle Asl. Per prenotarlo occorre accedere alla piattaforma www.salutepiemonte.it nella sezione Prenotazione visite ed esami occorre selezionare la voce “elimina code”. Inserendo il codice fiscale e la tessera sanitaria si può scegliere un hot spot del proprio territorio di residenza, ma anche data e ora dell’appuntamento in base alle disponibilità.

Al momento del tampone si dovranno presentare: la prenotazione, l’autocertificazione che attesta la condizione di lavoratore, il certificato vaccinale rilasciato all’atto della prima somministrazione (che si può recuperare nell’area personale del sito www.ilPiemontetivaccina.it, un documento di identificazione (passaporto, carta d’identità) la tessera sanitaria.