La magia del Natale a Gattinara: eventi e concorso

Fine settimana dedicato alla magia del Natale a Gattinara, finalmente, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, torna “Natale a Gattinara” organizzato da Proloco e Comune di Gattinara.

Domenica 12 dicembre, dalle ore 10 il centro storico della Città impreziosito dall’illuminazione natalizia e dalle decorazioni, saranno animati con i mercatini di Natale, diverse iniziative e i negozi aperti per coloro che vorranno dedicarsi alla ricerca dei regali per Natale.

Il Natale è la festa di tutti, ma in particolare dei più piccoli, a loro il programma del Natale gattinarese ideato dal Comune e dalla Pro Loco dedica un’attenzione tutta speciale, infatti, sin dal mattino, in piazza Paolotti, sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale con laboratori per bambini e in piazza Italia, nel corso della giornata, Babbo Natale riceverà i bimbi.

Nei corsi principali i Mercatini di Natale, dove si possono acquistare creazioni artigianali e prodotti tipici, mentre corso Garibaldi, grazie alla collaborazione con l’Associazione LiberumEs ospiterà la “Via dell’Arte” dove sarà possibile ammirare opere d’arte realizzate da artisti locali e non.

Nel pomeriggio, spettacoli con bolle giganti, giochi di magia con l’elfo Budino, il mangiafuoco e canti di Natale con la Corale giovanile di San Pietro (alle ore 15 sul sagrato della Chiesa di San Pietro e alle 16.30 in piazza Italia). Alle 16 in piazza Italia un suggestivo spettacolo di danza realizzato da “Progetto Danza” e alle 17.00, il tradizionale lancio dei palloncini con le letterine per Babbo Natale.

Quest’anno, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero sarà presentato il “Gattinarino” una bevanda calda a base di zabaione con il nebbiolo, che sarà possibile gustare nello spazio allestito attiguo alla scuola, inoltre, gli chef e i ragazzi dell’Istituto per l’edizione 2021 di Natale a Gattinara hanno realizzato il “Panatunin” panettoncini di circa 300/500 g. cad. e agnolotti “speciali” gli andujotti (con salame della duja, cioccolato e …) creazioni gastronomiche che si potranno non solo gustare direttamente, ma anche acquistare.

In Piazza Paolotti fino al 9 gennaio “Gattinara On Ice”, la pista di pattinaggio su ghiaccio e, per i più piccoli la giostra dell’allegria.

Visto il successo dello scorso anno La Pro Loco e il Comune di Gattinara ripropongono il concorso “Un Natale Originale”. Partecipare è semplicissimo, chi nella propria casa ha fatto un Albero, il Presepe o decorazioni originali e diverse dal solito, può fare una foto e inviarla entro il 19 dicembre 2021 a: proloco.gattinara@gmail.como a sindaco@comune.gattinara.vc.it indicando nome e cognome. Tutte le foto saranno pubblicate sui Canali Social e i 3 addobbi più ORIGINALI saranno premiati con un cesto natalizio di prodotti tipici locali.

Anche l’Enoteca Regionale sarà aperta per tutto il mese di dicembre. In Enoteca si possono trovare i vini dell’Alto Piemonte oltre a eccellenze agroalimentari del territorio: passiti, grappe, riso, miele, liquori, e il Panettone Gattinara.

Ascom, in collaborazione con il Distretto Urbano del commercio di Gattinara, ha ideato il concorso a premi “Compra locale Vinci il Natale”. Dall’8 al 24 dicembre 2021 chi effettuerà acquisti negli esercizi commerciali di Gattinara o dei 7 Distretti del Commercio della provincia, con gli scontrini potrà partecipare al concorso con premio finale una Kia Picanto.

Per partecipare basta fare acquisti negli esercizi della propria città, con una spesa minima di 10 euro quindi è necessario registrarsi al sito www.nataleascom.it, fotografare lo scontrino e caricarlo nell’apposita sezione inserendo la denominazione commerciale dell’esercente, il Comune dove è stato effettuato l’acquisto e l’importo.

Ci saranno due estrazioni una per tutto il territorio dei 7 Distretti del Commercio con premio un automobile Kia Picanto e uno riservato al Distretto Urbano del Commercio di Gattinara con premio uno smartphone Samsung Galaxy A32.