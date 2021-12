Sanac, futuro a rischio: sciopero e manifestazione a Roma

Altra giornata di sciopero, venerdì 10 dicembre, proclamata da Filctem Cgil, Femca Cisl e UilTec, per i dipendenti Sanac che manifestano a Roma - sotto il MiSe (Ministero dello Sviluppo economico) con delegazioni di lavoratori e RSU di tutti gli stabilimenti, compreso quello di Gattinara, a causa delle mancate soluzioni emerse dall'incontro del 23 novembre con lo stesso Ministero.

Le organizzazioni sindacali intendono portare all'attenzione nazionale la vertenza poiché il perdurare della mancanza degli ordinativi da parte di Acciaierie d’Italia determinerà, nelle prossime settimane, un forte incremento di lavoratori in cassa integrazione, ma soprattutto metterà a rischio di sopravvivenza l’intera struttura odierna di Sanac con i quattro stabilimenti di Massa, Vado Ligure, Assemini Grogastu, Gattinara.



Il 23 noembre scorso, infatti Acciaierie d’Italia, non si era presentata alla riunione delle parti convocata al Mise, durante la quale la struttura commissariale aveva evidenziato i due argomenti al centro delle problematiche Sanc, ovvero il bando della nuova gara, la sospensione e mancanza di ordini. La Sanac non ne riceve di nuovi dal mese di maggio e il perdurare di questa situazione, su dichiarazione dei Commissari, determinerà già dalle prossime settimane un forte incremento di lavoratori in cassa, ma soprattutto, in mancanza di nuove commesse di lavoro da parte di Acciaierie d’Italia potrebbe prefigurarsi una gara al ribasso e dagli esiti incerti, nonché la non sopravvivenza dell’intera struttura.

«Le organizzazioni sindacali - si legge in una nota - hanno ricordato che questa vertenza si trascina da diversi anni senza nessuna soluzione, e ora, addirittura, si prefigura una drammatica conclusione per la grave responsabilità di Acciaierie d’Italia, che con questa politica industriale sta distruggendo una realtà che nell’ultimo periodo ha avuto delle performance importanti su investimenti, redditività, volumi produttivi, mercato e occupazione. La decisione di bloccare nuovi ordinativi mette a repentaglio centinaia di posti di lavoro e una filiera produttiva dell’acciaio, con la conseguenza di portare fuori dal nostro paese attività produttive con costi nettamente superiori e con una qualità del prodotto tutta da verificare; questo in contraddizione con la politica del Governo che vuole combattere la logica delle delocalizzazioni. Abbiamo fortemente sostenuto che le attuali priorità di cui dovrà farsi carico il MiSE attraverso l’intervento personale del Ministro dello Sviluppo Economico sono quella di far riportare i volumi produttivi in capo a Sanac, per permettere un mantenimento dell’occupazione e la salvaguardia di un patrimonio industriale importante e di portare a termine una gara di assegnazione del Gruppo Sanac a un Gruppo imprenditoriale che sappia sviluppare nel suo insieme le quattro realtà industriali».