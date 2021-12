Russo del braccio in silicone da Giletti: «Una provocazione, ma il giorno dopo mi sono vaccinato»

Dall'inizio alla fine il conduttore biellese Massimo Giletti ieri sera 8 dicembre a Non è l'Arena non ha nascosto le sue perplessità in merito all'intera vicenda. Ma accompagnato dal suo avvocato Max Veronese, l'odontoiatra biellese Guido Russo finito nei giorni scorsi non solo sui giornali locali ma addirittura nazionali, ha raccontato la "sua verità".

«Sono un odontoiatra di Biella con una famiglia normale, ho un figlio, una sorella avvocato e una vita tranquilla fino a qualche giorno fa - ha esordito Russo - . Io non sono un No vax, tanto è vero che questa estate mi sono fatto 5 vaccini, ma avevo paura di questo del Covid».

Ed è a questo punto che Giletti ha incalzato l'odontoiatra sul perchè del gesto, sottolineando il fatto che a compiere questo gesto è stato un medico. «Si vedeva che era finto a chilometri di distanza, io volevo solo fare una protesta mia personale - ha raccontato Russo - . Immaginavo che restasse a Biella, arrivassero i Carabinieri e finisse lì. Quando l'infermiera mi ha alzato la manica per farmi il vaccino si è arrabbiata molto, ha chiamato un collega e il medico che mi ha fatto firmare i fogli e tutto in quel momento è finito lì. Ci sono anche rimasto male perché non mi hanno detto nulla e chiesto nulla altro. E poi il giorno dopo mi sono vaccinato, perché il sistema lo impone ed è questo che secondo me non è giusto. E' più sicuro un medico che si fa i tamponi ogni due giorni che uno vaccinato, ne sono convinto».

Come ha spiegato Russo solo nei giorni seguenti è stato contattato dalle forze dell'ordine e hanno proceduto al sequestro del braccio in silicone.