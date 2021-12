Come imparare a scrivere per comunicare

Come si diventa giornalisti scientifici? È possibile imparare a comunicare in modo divulgativo e comprensibile? Chi sono gli autori TV? Che si desideri diventare giornalisti per la carta stampata o divulgatori scientifici o autori per la TV è possibile farlo grazie ai c orsi di comunicazione e giornalismo . Scrivere bene e comunicare bene con l’intento di farsi comprendere, di lanciare un messaggio corretto e inequivocabile è qualcosa che si può apprendere.

La scrittura come forma di comunicazione nel lavoro

In qualsiasi settore lavorativo, saper scrivere significa saper comunicare. È quella capacità che permette di esprimersi solo con le parole facendosi capire quando non vi è la possibilità di farsi comprendere anche con i gesti e le espressioni del viso. Diventa fondamentale saper usare le parole. A volte, non è sufficiente l’abitudine o scrivere per passione o anche per mestiere. Occorre sempre imparare, studiare e perfezionare le abilità scrittorie. Ecco perché anche frequentare i corsi di comunicazione, di giornalismo e di scrittura aiutano a comprendere meglio le dinamiche della parola scritta e come renderla efficace, per qualsiasi obiettivo.

Alcune regole d’oro del saper scrivere

La prima regola per scrivere in modo efficace è la semplicità, il cui scopo è farsi capire in modo veloce e inequivocabile. Come si impara a scrivere in modo semplice? Utilizzando vocaboli comuni e di facile comprensione. Scrivendo frasi brevi e concise.

La semplicità comporta come conseguenza la chiarezza. Il dover scrivere in modo conciso, semplice e diretto senza metafore complicate o lunghe digressioni aiuta a rendere il testo scritto più leggibile e scorrevole. Alla base di una cattiva comunicazione o una mancanza di comunicazione è l’assenza di chiarezza. È importante esporre subito il cuore dell’argomento principale. L’importante è farsi capire al primo colpo, arrivare al punto senza, tuttavia, sembrare bruschi o poco empatici. Per non sembrare dei “robot”, la punteggiatura e l’uso delle parole di transizione sono importanti.

Per raggiungere questo obiettivo, serve la precisione. Essere precisi e puntuali nella scrittura significa avere la capacità con le parole giuste di trasferire la propria competenza e conoscenza della professione. Un linguaggio idoneo alla propria professione rivela un elevato indice di competenza. L’uso dei termini appropriati rivela anche che si è delle persone ben informate e documentate. Si dimostra, altresì, di possedere le qualità adatte per apprendere e acquisire informazioni nuove, da poter trasmettere con linearità anche agli altri. Studiare e leggere molto aiutano a sviluppare questa capacità.

Indipendentemente dal contenuto e dalla materia, una virtù preziosa per imparare a scrivere in modo fluente e gradevole è la leggerezza. Anch’essa è frutto della semplicità e della chiarezza. Scrivere in modo leggero, con frasi brevi, l’uso corretto della punteggiatura e pochi avverbi ma buoni rendono più scorrevole il testo. Un testo semplice, chiaro, preciso e leggero allo stesso tempo rende la lettura un piacere. Ma anche scrivere così è più piacevole e… facile.