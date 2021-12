Nel telefonino aveva decine di filmati pedopornografici: 42enne nei guai

Indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie, un marocchino di 42 anni, Hicham Karchache, è finito a processo anche per detenzione di materiale pedopornografico. Nel suo cellulare, un Samsung 7 sequestrato dalle forze dell'ordine nell'ambito del primo procedimento, sono infatti saltati fuori decine di filmati e immagini a sfondo sessuale che ritraevano minori. Materiale che l'uomo avrebbe scaricato o condiviso in diverse chat di WhatsApp. Oltre 30 i filmati contenenti immagini di minori, tra i quali anche bambini di pochi anni, ritratti in pose sessualmente esplicite o vittime di atti sessuali.

Nessun dubbio sul fatto che la detenzione del materiale fosse consapevole e nemmeno sul fatto che i protagonisti di video e foto fossero minori, come ha confermato, davanti alla giudice Enrica Bertolotto il perito incaricato di analizzare i contenuti del cellulare.

Nei confronti dell'uomo, all'epoca dei fatti residente a Vercelli, il pubblico ministero Michele Paternò ha chiesto un anno e tre mesi di reclusione oltre che 2 mila euro di multa: «Le immagini erano inequivocabili e c'era la consapevolezza da parte dell'imputato di essere in possesso di quel tipo di materiale», ha argomentato il pm durante la sua requisitoria.

L'avvocato d'ufficio dell'uomo ha invece chiesto l'assoluzione o il minimo della pena.