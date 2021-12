Capanni d'appostamento e richiami illegali: denunciati 5 cacciatori

Pratiche di caccia vietate, esportate dalla zona del bresciano al Piemonte e, in particolare alle zone di Vercelli e Biella.

Ad avviare un monitoraggio, in collaborazione con i Carabinieri Forestali sono gli attivisti di Cabs e Wwf che, da tempo, avevano raccolto racconti sulla pratica di affittare la "pianta" in Piemonte per garantirsi carnieri sicuri, soprattutto di specie protette e con l'utilizzo di vietatissimi richiami acustici. Così, nel mese di ottobre e novembre, armati di binocoli e microfoni direzionali gli attivisti hanno iniziato a percorrere le strade che percorrono le risaie vercellesi e le prime colline del biellese, soprattutto le aree ricomprese trai i confini delle Aziende Turistico Venatorie scoprendo che la realtà superava i racconti.

In Piemonte dove gli appostamenti fissi sono vietati, venivano censiti decine di capanni, alcuni da considerarsi fissi a tutti gli effetti, altri appostamenti temporanei ma che dovrebbero essere rimossi per legge a fine giornata di caccia ed invece sono lasciati "fissi", tutta la stagione, davanti alle famose piante.

Lì, con richiami acustici vietati vengono richiamate un pio' tutte le specie, comprese quelle protette, tra le quali pispole, fringuelli, peppole, migliarini di palude che vengono poi abbattute in violazione alle norme che regolano il settore.

Un business, secondo gli ambientalisti: «Durante il monitoraggio abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso, centinaia di spari. Non credevamo ai nostri occhi - raccontano - La raccolta di dati è iniziata nell'autunno del 2020: siamo partiti dalle campagne di Trino scoprendo che l'utilizzo di richiami acustici era diffuso ovunque, macchine parcheggiate nei pressi delle principali vie di comunicazione, portelloni aperti e cacciatori appostati nei pressi delle vetture con richiami a palla. La "malacaccia" alla bresciana ha contagiato anche il Piemonte, una virus che sta corrompendo oramai l'intero paese. Ma le pratiche illegali paiono più diffuse e radicate soprattutto più a nord in alcune Aziende Agri Turistico Venatorie e si capisce perché la caccia, o meglio il bracconaggio, venga pubblicizzata paragonando quelle zone alla Romania».

Nel corso dei controlli il Nucleo Soarda dei Carabinieri Forestali (Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno degli Animali) in soli due giorni di attività nelle province di Vercelli e Biella, sempre in aree ricadenti in ATV, ha denunciato 5 cacciatori provenienti dalla provincia di Brescia, per abbattimento di specie protette e particolarmente protette e utilizzo di richiami acustici vietati. «L'intervento - spiegano gli ambientalisti - ha ovviamente creato il fuggi fuggi di altri cacciatori, evidentemente oramai convinti che se si paga si è immuni dai controlli venatori. Due cacciatori che stavano abbattendo soprattutto migliarini di palude riuscivano a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri, lasciando al capanno un sacco della pattumiera stracolmo di bossoli esplosi».