Cade in casa: per i soccorsi intervengono i Vigili del Fuoco

Caduta in casa per una persona residente a Olcenengo, rimasta bloccata all'interno del proprio alloggio, senza poter aprire la porta ai soccorritori.

Intervento dei Vigili del Fuoco, nella notte, nel piccolo centro alle porte di Vercelli: intorno all'1, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta in corso Matteotti in aiuto al 118 impegnato in un soccorso a persona.

All'arrivo, il personale dei Vigili del Fuoco ha aperto la porta d'ingresso di un appartamento, situato al piano terra, permettendo al personale sanitario di accedere ai locali e soccorrere la persone, caduta in casa.

Successivamente il personale ha collaboratori nel trasferimento sull'ambulanza che trasportava la vittima al nosocomio di Vercelli.