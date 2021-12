Natale a Borgosesia: gli appuntamenti del fine settimana

Borgosesia si prepara per un nuovo weekend di appuntamenti, ricco di proposte per tutte le età: «Come avevamo promesso – dice l’assessore agli Eventi, Paolo Urban – anche questo weekend sarà denso di iniziative, adatte a tutte le età ma con un occhio di riguardo ai bambini, che sono i grandi protagonisti delle festività natalizie, per esempio – spiega - saranno proprio i bambini delle Scuole per l’Infanzia della città ad addobbare i 4 alberi di Natale (uno per ciascuna Scuola) che sabato posizioneremo in via Cairoli. Sabato tornerà il trenino, gratuito per tutti, mentre domenica pomeriggio ci sarà l’apertura straordinaria del Museo Carlo Conti. E poi tante altre proposte, per divertire ed intrattenere tutta la famiglia».

Nel dettaglio, sabato in piazza Martiri ci saranno i mercatini natalizi delle Scuole dell’Infanzia: dalle 10 alle 16 mercatino natalizio a cura della Scuola dell’Infanzia di Via Partigiani, dalle 10 alle 12 mercatino natalizio a cura dalla Scuola dell’Infanzia di Via Giordano. Alle ore 10,30 nella ludoteca di via Sesone: “Babbo Natale e la scatola dorata”, laboratorio di origami a cura di Gemma Turnone; alle 14,30 nella piazzetta di Via XX Settembre Winter Wonderland a cura dell’associazione sportiva Arcobaleno; dalle 15, oony nei giardini pubblici Lea Schiavi con la possibilità per tutti i bimbi di provare l’esperienza di una passeggiata sul cavallino, a cura dell’Azienda Agricola Floralp di Campertogno; alle 17,30 nella tensostruttura di piazza Mazzini Musica e canzoni sotto l’Albero a cura dell’Associazione Enarmonia. Inoltre, dalle 14,30 alle 18,30 circa ci sarà il trenino.

Domenica 12 dicembre alle 11,45 è previsto l'arrivo del treno storico; tra le 15 e le 18 apertura del museo Carlo Conti; alle 15,30 nella tensostruttura di piazza Mazzini laboratorio ed animazione “Magia del Natale” con mago Diego.

«Ci tengo a segnalare una bella iniziativa della Scuola Primaria di Cancino – aggiunge Paolo Urban – che sarà sicuramente un momento di grande intensità: la passeggiata “Canti di luce”, che si terrà alle 18. Per questo weekend è tutto…ma sono in arrivo altre proposte per il successivo fine settimana, l’ultimo prima di Natale. Siete tutti invitati a Borgosesia, il “Borgo delle luci” come ormai è soprannominato per la nostra bellissima e fotografatissima piazza, apprezzata da cittadini e visitatori per la sua suggestiva bellezza!».

L'appuntamento è alle 18 di lunedì, con una passeggiata musicale guidata dagli alunni e dagli insegnanti. Partenza dalla Scuola Primaria di Cancino con 2 soste: una prima di circa 20 minuti ai Giardini Pubblici; la seconda di circa 20 minuti nella piazzetta di via XX Settembre; rientro a Cancino. In caso pioggia la manifestazione verrà rinviata a venerdì 17 dicembre

Sempre a disposizione la pista di pattinaggio in centro, aperta e gettonatissima.