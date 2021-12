Ricoveri in terapia intensiva al 7%: il Piemonte resta zona bianca

Grazie ai dati, sempre contenuti, sui ricoveri, il Piemonte resta in zona bianca. I dati del pre report settimanale trasmessi al ministero rilevano come tra il 29 novembre e il 5 dicembre, in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresca, come nel resto del territorio nazionale.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.36 a 1.30 mentre la percentuale di positività dei tamponi passa dal 2% al 3%. L’incidenza è di 179,51 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto sale, ma resta sempre sotto soglia di allerta (7% per le terapie intensive e 7,9% per i posti letto ordinari).

Il Piemonte conquista dunque un'altra settimana in zona bianca. Intanto, sempre proveniente dal Sud Africa, è stato individuato un altro caso di variante Omicron: si tratta di un ottantenne, residente nella provincia di Torino, di rientro dal Sudafrica e sottoposto a un tampone all’aeroporto di Caselle.

L’uomo, non vaccinato (contrariamente al primo caso che, invece, aveva completato le due dosi previste) è del tutto asintomatico e attualmente si trova in isolamento domiciliare nella propria abitazione.