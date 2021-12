Natale con chi è in difficoltà: la Comunità di Sant'Egidio raccoglie doni per i vercellesi soli

La Comunità di Sant’Egidio organizza l’iniziativa “Natale per tutti: un contagio di amicizia” . Il giorno di Natale e nei giorni intorno a Natale saranno incontrati e visitati a uno a uno, nei luoghi in cui vivono, gli anziani soli e le persone in difficoltà che la Comunità già segue durante l’anno; sarà un’opportunità per raggiungere anche altri anziani e famiglie che, in questo tempo così difficile, avvertono maggiormente il peso della solitudine e dell’impoverimento. A tutti sarà portata la gioia di Natale attraverso la visita, la fornitura di generi alimentari o pasti da scaldare, e un regalo personalizzato, diverso a seconda dell’età e delle necessità di ciascuno.

Tutti possono contribuire con il loro prezioso aiuto alla realizzazione delle iniziative natalizie di Sant’Egidio attraverso offerte in denaro, oppure raccogliendo regali (rigorosamente nuovi) nei giorni precedenti a Natale. I generi richiesti sono: agendine; portafogli; coperte piccole di pile; ombrellini, k-way; marsupi; zainetti; cappelli di lana; guanti; sciarpe; calzettoni, biancheria intima,pigiami; camicie , maglioni e tute unisex, foulards, prodotti per l'igiene personale (bagnoschiuma, shampoo, saponette, spazzolini, dentifrici, schiuma da barba, lamette), giocattoli.

Sono graditi anche generi alimentari a lunga conservazione (in particolare olio e caffè), frutta fresca e secca, oltre a dolci natalizi (panettoni, torroni e cioccolato)

E’ importante precisare che non si raccolgono abiti o oggetti usati.

I regali potranno essere consegnati alla Comunità nella chiesa di San Lorenzo (corso Libertà 188, all’angolo con via Cagna) nei seguenti giorni e orari: domenica 12 dicembre dalle 15.30 alle 18.30, venerdì 17 dicembre dalle 15.30 alle 18.30, sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12 e alle 15.00 alle 18.30.

Per offrire la propria disponibilità nell’allestimento dell’iniziativa o per consegnare le offerte e i regali, è possibile anche telefonare al 333.6369702 , oppure inviare mail a info@csepiemonte.org