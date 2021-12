Monoclonali, l'appello di Borrè ai medici: «Risorsa sotto utilizzata: segnalateci i pazienti»

Vengono considerati la grande speranza per garantire una guarigione rapida e indolore dal Covid: un'ora di flebo, effettuata in regime ambulatoriale e sotto il controllo dei medici, e, nel giro di pochi giorni, la negativizzazione del paziente. Eppure, sugli anticorpi monoclonali, il Piemonte resta al palo: i dati di Aifa relativi all'utilizzo dei tre principi attivi autorizzati nel trattamento del covid, vedono la Regione metà della classifica nazionale con 707 somministrazioni a fronte delle 3.703 del Veneto, la regione italiana che maggiormente si è spesa su questo fronte (CLICCA QUI PER I DATI COMPLETI). Numeri non certo in grado di competere con quelli della grandi regioni come Lombardia, Toscana, Lazio. Ora la Regione sta organizzandosi per fare in modo che la terapia venga somminsitrata ai pazienti idonei direttamente al Pronto

«Rinnovo il mio appello ai medici di base e alla Usca perché ci segnalino i casi che possono essere trattati con le monoclonali», dice il dottor Silvio Borrè, primario di Malattie Infettive del Sant'Andrea. Borrè, da subito ha chiesto e ottenuto di poter somministrare questi farmaci ma, finora, sono solo 44 le persone che a Vercelli si sono sottoposte alla terapia.

«Ci sono regole di ingaggio chiare che devono essere seguite perché le monoclonali facciano effetto - dice Borré -. La più importante è legata alla tempestività: le monoclonali vanno somministrate nella fase iniziale dell'infezione, quando il virus si sta replicando e non ha ancora attaccato il polmone. In fase avanzata, quando i sintomi sono conclamati e il paziente ha sviluppato una polmonite, le monoclonali non possono far nulla».

Le monoclonali vengono autorizzate per pazienti fragili, con comorbilità e fattori di rischio ben definiti dai protocolli: «Attualmente, però - continua Borré – queste persone ci arrivano tardi, quando la malattia è in fase troppo avanzata».

Da qui la richiesta ai medici e alle Usca: «Abbiamo scritto nuovamente a tutti i medici di Medicina Generale ricordando le regole di ingaggio per farci arrivare persone da trattare con le monoclonali. Questi farmaci offrono una possibilità a pazienti fragili di non sviluppare la malattia, di non prendersi la polmonite e di non finire sotto il casco dell'ossigeno».

La somministrazione degli anticorpi monoclonali avviene in regime ambulatoriale: dopo una flebo della durata di poco più di un'ora, il paziente viene trattenuto in osservazione per un'altra ora e mezza e poi torna a casa in attesa di un tampone di controllo per verificare la negativizzazione.