Engas Hockey Vercelli battuta 5-1 in casa di un ottimo Follonica

Engas Hockey Vercelli perde per 5-1 in trasferta sul difficilissimo campo del Follonica, ora secondo in classifica di A1. Primo tempo decisivo, con un break importante di Follonica fra la propria seconda e terza rete. HV inizia provandoci, poi faticando a concludere in area. Peccato per un tiro libero non realizzato che avrebbe potuto produrre il 3-1. La frazione, invece, si conclude sul 4-0 con un Follonica luminoso, in grande spolvero. Nel secondo tempo, HV riesce a sfruttare il power play seguito ad un blu, segnando il 5-1. E’ la fase in cui i vercellesi producono di più, in termini di aggressività, da dopo l'inizio del match. Il copione della seconda parte di partita, però, non varia guardato nella propria totalità: Follonica è micidiale sia in difesa (ottimo il portiere Barozzi, premiato come man of the match) che in produzione di gioco, esprimendo davvero tanta qualità. Pochi rimpianti per l’Engas che , da neopromossa in A1, si è trovata di fronte la seconda della classe in super serata.Ora i nerogialloverdi sono quinti in classifica generale. Prossima partita ancora in trasferta: contro il Montebello, sabato 11 dicembre alle 20.45.

Primo tempo : il match inizia subito forte: il Follonica è pericoloso con Davide Banini a cui ben si oppone Verona, poi ci prova in modo insidioso anche Montigel, Vercelli risponde con un tiro di capitan Tataranni che viene deviato, poi arriva un palo colpito da Marco Pagnini. Davide Banini è ancora insidioso, ma Verona si allunga, sbloccando la sfera; sul fronte opposto Barozzi si oppone a Moyano. Al sesto minuto, i padroni di casa vanno in vantaggio: dopo un buon giro palla, Montigel si accentra ed affonda, servendo un gran assist a Davide Banini che insacca l’1-0. HV reagisce con un’intesa Ojeda-Moyano, quest’ultimo mette fuori a sinistra di un soffio. Zucchetti scocca un tiro da lontano poi, su contropiede successivo, Federico Pagnini tira alto, solo davanti a Verona. Ojeda si produca in una pregevole giocata in area alla sinistra di Barozzi che è molto bravo a respingere, negandogli il pareggio. Entrano Francesco Banini nel Follonica; Cosimo Mattugini e Walter Sisti per il Vercelli. E’ proprio il numero 15 toscano a realizzare il raddoppio: rete di pregio per il diciannovenne che parte sulla destra, dribbla la difesa di HV e infila Verona. E’ un break micidiale per i padroni di casa: Walter Sisti viene sanzionato con un cartellino blu per un fallo, Llobet batte la punizione ad uno forte e centrale: è il 3-0. Moyano ha un’occasione in contropiede ma viene fermato, a seguire gran combinazione Banini-Llobet ben sventata da Verona. HV può usufruire di una punizione di prima per un fallo subìto da dietro da Moyano. L’argentino sceglie di giocarsi il tiro libero con molte finte, ma Barozzi non abbocca e si resta sul 3-0. E’ una mancata occasione pesante nell’economia del primo tempo, infatti a stretto giro arriva il 4-0 dei maremmani: il bravissimo Francesco Banini tira dalla destra nell’angolino opposto della rete di Verona. HV vive una fase di match in cui le azioni faticano a maturare, la qualità del Follonica è stordente. Si prova a reagire con Tataranni che serve benissimo Moyano, ma Barozzi è in gran serata. Davide Banini si produce in un dribbling veloce che lo porta al tiro: Verona para al salto. La fine di frazione vede ancora emergere il gran gioco del Follonica, con Vercelli a tentare di farsi sentire soprattutto in contropiede. Si va a riposo sul 4-0.

Secondo tempo : su azione, Ojeda tira centrale trovando pronto Barozzi; pochi istanti dopo, ancora lui tira da lontano servito da Zucchetti. HV è volenteroso, fa girar palla, ma non riesce a sfondare in area. Su contropiede, Llobet è pericolosissimo, Verona compie un miracolo. Tataranni commette fallo su Marco Pagnini: rigore. Lo batte capitan Federico Pagnini: esecuzione potente, nessuna possibilità lasciata a Verona: siamo 5-0. Montigel viene sanzionato con due cartellini blu per un fallo e per proteste. Il signor Molli decide non per la punizione di prima, ma per un semplice fallo. Ojeda tira ripetutamente, ma è Moyano ad infilare di rapina l’ottimo Barozzi per il 5-1: HV si è ben comportato nei minuti di power play, tentando il massimo. Il portiere maremmano si supera, poco dopo, su Mattugini. Francesco Banini viene steso in area da Zucchetti che è sanzionato con un cartellino blu: rigore . Federico Pagnini tira, Verona para. Davide Banini super insidioso con alza e schiaccia, ma Llobet stende Ojeda che tentava un intervento al volo, cartellino blu . Capitan Tataranni batte il tiro diretto, Barozzi gli dice di no. La partita ha ancora poco da esprimere e termina sul 5-1 per un pregevolissimo Follonica.

Tabellino

Formazioni : Galileo Follonica Hockey 1952: Barozzi fra i pali, Davide Banini, Federico Pagnini (C), Marco Pagnini, Montigel, Francesco Banini, Llobet, Montauti, Bonarelli, Iorace (secondo portiere). Allenatore: Sergio Silva Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Tataranni (C), Zucchetti, Ojeda, Moyano, Sisti, Mattugini, Brusa, Perroni, Paciullo (secondo portiere). Allenatore: Sergi Punset.

Arbitri: Luca Molli, Mario Trevisan

Reti: 1°T: 18’41 Davide Banini (Follonica) 1-0; 11’12 Francesco Banini (Follonica) 2-0; 10’53 Llobet, tiro libero, (Follonica) 3-0; 4’47 Francesco Banini (Follonica) 4-0 2°T: 20’08 Federico Pagnini, R (5-0); 16’48 Moyano (HV) 5-1;