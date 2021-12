Cinque ricette per uno spuntino o aperitivo delizioso

Una fame incredibile ti assale di tanto in tanto e non sai quale spuntino delizioso preparare? Oppure un gruppo di amici ti ha appena invaso casa?

Ecco cinque ricette facili, veloci e deliziose che fanno al caso tuo!

1.Spiedini di pollo e gamberi al sesamo

Ingredienti

1 pezzo di zenzero grande quanto un pollice, grattugiato

1 spicchio d'aglio grande, grattugiato

1 cucchiaino di miele

1½ cucchiaini di salsa di soia

1 cucchiaino di olio di sesamo

½ lime, spremuto

1 cucchiaio di semi di sesamo

1 petto di pollo senza pelle, tagliato in 10 pezzi

10 gamberoni crudi

1 broccolo, tagliato in 20 pezzi uniformi

20 spiedini da cocktail





Preparazione

PASSO 1

Unire lo zenzero, l'aglio, il miele, la salsa di soia, l'olio di sesamo, il succo di lime e i semi di sesamo. Dividere in due ciotole, quindi aggiungere i pezzi di pollo in una e i gamberi nell'altra. Mescolare bene entrambi i composti, quindi lasciar marinare in frigorifero per 15 minuti.

PASSO 2

Cuocere il pollo in una padella a fuoco medio-alto per 3 minuti, quindi spostare da un lato e aggiungere i gamberi dall'altro lato della padella. Cuocere per 2 minuti fino a quando i gamberi sono rosa e il pollo è cotto (usa due padelle separate se qualcuno per cui stai cucinando ha un'allergia). Mettere i broccoli in una ciotola adatta al microonde con un po’ d'acqua, quindi coprire e cuocere alla massima potenza per 5 minuti.

PASSO 3

Infilzate metà degli spiedini con pollo e broccoli e l'altra metà con gamberi e broccoli.

2.Salsa di piselli e menta schiacciati con bastoncini di carota

Ingredienti

70 g di piselli surgelati scongelati

1 cucchiaio di ricotta

succo di ½ limone

menta tritata

1 carota, tagliata a bastoncini per inzuppare

pepe nero, a piacere

Preparazione

Nella ciotolina di un robot da cucina, sbattere i piselli con la ricotta, il succo di limone, la menta e un po' di pepe nero. Servire con i bastoncini di carota.

3.Bocconcini di datteri e noci alla cannella

Ingredienti

3 metà noci

3 datteri Medjoul snocciolati

cannella in polvere, a piacere





Preparazione

Tagliate con cura ogni mezza noce in tre fette, poi fate lo stesso con i datteri. Adagiate sopra ogni dattero una fetta di noce, spolverizzate con la cannella e servite.

4.Blinis con crème fraîche, roast beef e sottaceti

Ingredienti

36 canapé blinis (altrimenti normali crostini)

4 cucchiai di crème fraîche

4 cucchiaini di senape con semi interi

75 g di roast beef freddo, affettato sottilmente e tagliato a listarelle

8 cetriolini sottaceto, affettati sottilmente





Preparazione

Scaldare i blinis seguendo le istruzioni della confezione. Se non hai trovato i blinis, puoi utilizzare normali crostini, scaldandoli in forno.

Nel mentre aspetti, puoi dare un’occhiata alle slot di Casino777 slot . Sono super divertenti!

Controlla la presenza di bonus, a volte puoi guadagnare semplicemente iscrivendoti!

Quando i blinis sono cotti, mescolare la crème fraîche e la senape e versare sui blinis. Ripiegare sopra la carne e poi aggiungere i cetriolini. Disporre i blinis su un piatto da portata, spolverare con un po' di pepe nero e servire.

5.Camembert al forno con whisky e noci

2 x 250 g di camembert

4 rametti di rosmarino, privati del ramo

4 rametti di timo, privati del ramo

50 g di noci miste, tritate

2 cucchiai di whisky scozzese

3 cucchiai di sciroppo d'acero

pasta madre, per servire (opzionale)





Preparazione

Riscaldare il forno a 220°C/200°C ventilato/gas 7. Tagliare il formaggio a pezzi e dividerlo in otto stampini. Mescolare le erbe con le noci. Spruzzare il whisky sul formaggio, quindi guarnire con le noci e irrorare con lo sciroppo d'acero. Mettere su una teglia e cuocere per 15-20 minuti o fino a quando saranno morbide. Servire con pasta madre tostata, se vi piace.