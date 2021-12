Sentenza di condanna per le tasse non pagate

L'omesso versamento di imposte costa una condanna a sei mesi all'imprenditore casalese Giancarlo Cerutti. Accogliendo l'impianto accusatorio e la richiesta del pubblico ministero, la giudice Enrica Bertolotto ha emesso una sentenza di condanna, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

La vicenda oggetto del processo risale al 2017: in un momento d forte crisi aziendale, non erano state versate imposte per oltre due milioni di euro. Dopo l'approvazione di un piano di rilancio del gruppo, tuttavia, era stata avviata anche una rateizzazione dei debiti con il fisco e Cerutti aveva versato circa 600mila euro, interrompendo poi i pagamenti dopo che il gruppo aveva presentato l'istanza di ammissione al concordato preventivo.

Nel corso del dibattimento gli avvocati Roberto Scheda e Giuseppe Iannaccone, che rappresentano l'imprenditore, avevano sottolineato l'impossibilità da parte dell'azienda, di versare quanto dovuto, chiedendo alla corte di non mettere sullo stesso piano «chi non ha potuto versare le imposte a causa di una crisi aziendale dirompente e chi, invece, non vuole versarle».



«Le sentenze si rispettano sempre, ma non sempre si condividono - è stato il commento a caldo dell'avvocato Scheda -. Attendiamo le motivazioni ma sicuramente presenteremo appello: riteniamo di aver fornito elementi giurisprudenziali e testimonianze sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, e riteniamo che questi elementi possano essere presi in considerazione».



Cerutti, che ha seguito tutto il processo, si è sottoposto all'esame dell'accusa ed era presente anche alla lettura della sentenza, aveva detto di aver usato il denaro per pagare i dipendenti e i fornitori, per consentire alla Cerutti di continuare a produrre e di aver poi pagato, finché le condizioni lo avevano consentito, le rate previste dal piano di ravvedimento.