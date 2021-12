Finlandia, tra natura, tradizioni e cultura

Giovedì 9 dicembre secondo appuntamento per la rassegna di viaggi e turismo Immagini dal Mappamondo, giunta alla sua 30° edizione. «Sarà di scena l’insolito viaggio in Finlandia del giornalista vercellese Roberto Maggio – spiega Ugo Breddo, curatore della rassegna - vero appassionato di Paesi Scandinavi al suo debutto come relatore della rassegna».

Maggio accompagnerà il pubblico nel cuore della Finlandia, nella zona chiamata “La terra dei parchi nazionali” per la presenza di quattro parchi straordinari: Oulanka, Hossa, Riisitunturi e Syote. Grazie all’accompagnamento di esperte guide locali ed esperti di tradizioni e costumi locali finlandesi, ha vissuto situazioni insolite: dalla sauna e conseguente bagno nei laghi ghiacciati, al “farsi portare” a spasso dagli husky nella natura incontaminata, fino alla visita ad un allevamento di renne per poter vedere da vicino questi straordinari animali.

Durante il viaggio il relatore ha visitato e provato anche uno dei ristoranti vegani più a nord del mondo, andando alla scoperta di cibi e alimenti locali. Mostrerà inoltre bellissime immagini della pesca nel lago, accompagnato da pescatori locali, fino a quelle della “Wild Women’s Canoeing”, una traversata di 26 chilometri in canoa tutta al femminile, terminata al confine con la Russia tra massaggi, oli essenziali e molte risate. Un’esperienza indimenticabile, che mette in contatto con la natura più pura e incontaminata, una delle grandi ricchezze di quella nazione.

L'appuntamento, per tutti gli amanti dei viaggi, per vedere e sentire i tanti aneddoti, è fissato nella mitica saletta intitolata al Cav. Petri del Cai vercellese, in via Stara, 1. A causa delle norme anti Covid, per partecipare in presenza sarà indispensabile prenotarsi scrivendo alla mail immaginidalmappamondo@gmail.com a partire da lunedì 6 dicembre. Sarà necessario inoltre essere in possesso del green pass e indossare la mascherina.