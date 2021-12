Artes Liberales inaugura la mostra “Presepe – La Natività nella tradizione”

Viene inaugurata alle 16 di oggi, mercoledì 8 dicembre, la mostra che Artes Liberales dedica al “Presepe – La Natività nella tradizione”: la manifestazione, ospitata nel porticato interno di via Fratelli Garrone 20 (nell'ex collegio dei Ciudin) viene organizzata con il patrocinio del Comune di Vercelli.

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio artistico vercellese e promuovere le usanze natalizie, culturali e religiose del nostro Paese, offrendo al pubblico un’emozione che possa condurre a una riflessione sia sulle tradizioni sia sulla bellezza e intramontabilità dell’arte sacra di cui l’Italia è tanto ricca.

L’utilizzo delle figure create dagli Artisti di Artes Liberales al posto di riproduzioni degli originali non vuole essere un ripiego, ma si pone come fine il rimarcare che, come avveniva nel Medioevo, la tradizione di rappresentare il presepe è ancora attuale e gli artisti di oggi, come quelli di un tempo, contribuiscono con la propria arte a questo evento.

«Questa rappresentazione - spiegano gli organizzatori - vuole essere un’occasione per manifestare il senso della collettività e della fratellanza, per dare ai Cittadini vercellesi un segno di speranza dopo quasi due anni di emergenza sanitaria che tanto ha influito sia economicamente sia psicologicamente».

L’installazione sarà aperta tutti i giorni, fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 19. Ingresso libero.