PFV Under 19: sconfitta con attenuanti

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – qualificazione – 5^ giornata di andata

Lunedì 6.12.2021 a Ivrea – Palestra Gramsci

Lettera 22 Ivrea - Pallacanestro Femminile Vercelli - 63-26

(Parziali: 16-7; 31-13; 49-19)

Tabellino: Liberali 2; Francese A. 2; Ifa Uwaidae 7; Lo Ndeye; Chillini 7; Cadiry; Prinetti 4; Dikrane 2; Fassone; Zanetti n.e.. All.: AdrianaCoralluzzo

Perde ancora la under 19 della PFV sconfitta a Ivrea da Lettera 22 per 63,26.

Anche questa volta coach Adriana Coralluzzo ha dovuto fare i conti con defezioni piuttosto rilevanti, quali Carolina Momo, Silvia Sau Zanichelli, per malanni vari, e Angelica Zanetti, in panchina quest’ultima con una stampella per onor di firma.

Tali defezioni, tra l’altro tutte di giocatrici “con un po’ di punti nelle mani” come si dice in gergo, hanno impedito alle vercellesi di “reggere una partita intera senza adeguata possibilità di rotazioni” come affermato dall’allenatrice a fine gara.

Infatti con la squadra incompleta e molte giocatrici praticamente al loro primo campionato vero, era praticamente impossibile per Liberali & C. reggere per 40’ il ritmo elevato imposto alla gara dalle padrone di casa, queste si al completo.

Al 1° quarto già la partita prendeva una piega favorevole a Lettera 22 (16-7 al 10’) e nel 2° le eporediesi raddoppiavano addirittura il loro vantaggio (31-13). La gara di fatto si chiudeva qui, stante il divario a favore della squadra di casa e la stiticità in attacco delle vercellesi (49-19 al 30’) sino al 63-26 finale.

Tra le poche note positive le buone prove di Ifa Uwaidae (2004) e Chillini (2005) e l’inserimento sempre più utile delle “baby” del 2007 Prinetti e Dikrane, che ben si sono comportate dinanzi ad avversarie anche di quattro anni più vecchie.