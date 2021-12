Liberi di scegliere: proiezione con sorpresa

Come promesso e dopo il successo della prima proiezione dello scorso novembre, anche per il mese di dicembre 2021, nell’ambito della quarta edizione de Il Cinema per Tutti, l’associazione vercellese Liberi di Scegliere ODV in collaborazione con Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli organizza la proiezione del film Free Guy – Eroe Per Gioco

L’iniziativa è realizzata in rete con le Ass.ni Anffas, Angsa VC – NO, Perdincibacco, La Rosa Blu, Special Olympics Vercelli, Centri diurni comunali c.na Bargè e Galilei, nell’ottica del principio della piena inclusione di tutte le persone abili in modo diverso.

Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, è quello di unire e non di dividere, per aggregare il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni non solo vercellesi, impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie.

La proiezione è programmata per giovedì 16 dicembre 2021 con ritrovo sempre al Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli in p.zza Pajetta alle ore 9,30 ma siccome è prossimo il Santo Natale, nell’intervallo della proiezione ci sarà per tutti una sorpresa anche grazie alla collaborazione del Gruppo Alimentare di via Paggi, che da tempo si distingue in città per generosità e attenzione verso il prossimo. I ragazzi quindi non dovranno assolutamente mancare!

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione entro martedì 14 dicembre 2021 telefonando al n° 366.3676801 e confermare via mail liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambula/no o se si muovono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci deve essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.