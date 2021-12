Esce di strada con l'auto si ribalta in un fossetto irriguo

Ha perso il controllo della vettura che, uscendo di strada, si è ribaltata e incastrata in un fossetto irriguo a lato di un campo. Per fortuna, la donna che era al volante non ha riportato conseguenze particolarmente gravi per l'accaduto: dopo essere riuscita a uscira da sola dalla vettura, all'arrivo dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso è stata presa in cura dai sanitari del 118 di Trino che l'hanno trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli in codice verde.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 dicembre, intorno alle 16,15 lungo la Sp 7 nel Comune di Livorno Ferraris.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, che si è occupata di mettere in sicurezza l'auto e la zona dell'incidente, e il personale sanitario.