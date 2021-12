Intitolata al professor Rosa la rotonda del Polo biomedicale

E' stata intitolata al professor Umberto Rosa, la rotonda di recente realizzazione che gestisce il traffico in ingresso e in uscita dal polo biomedicale di Saluggia. La cerimonia di intitolazione è avvenuta alla presenza dei familiari, del presidente della Provincia, Eraldo Botta, e dei sindaci della zona.

Al lavoro, all’intuizione, alla dedizione, all’ingegno del professor Rosa si deve la nascita di quello che oggi è considerato il primo centro biomedicale in Italia e tra i primi in Europa e nel mondo.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale - ha detto Botta nel corso della cerimonia - Il nostro compito, come istituzioni, è di supportare il più possibile le imprese come quelle presenti nel sito di Saluggia. Realtà che non solo tengono in vita il tessuto socio economico della nostra terra, occupando circa duemila persone più l’indotto, ma ne portano anche per il mondo il nome quale modello da imitare. Oggi non possiamo che guardare con gratitudine a ciò che il professor Rosa ha creato e onorare il suo lavoro offrendo tutte le dovute opportunità di crescita a chi qui continua a investire, nonostante la forte spinta a delocalizzare».