Borgosesia: parcheggi gratuiti fino al 9 gennaio

Non solo intrattenimento e allestimenti natalizi: a Borgosesia, dall'8 dicembre al 9 gennaio, vanno in vacanza anche le soste a pagamento. «Aggiungiamo questo benefit alle tante iniziative che la mia squadra ha messo in campo per rendere Borgosesia un luogo gradevole e accogliente dove fare gli acquisti di Natale – dice il sindaco Paolo Tiramani – ma anche dove fermarsi a gustare qualcosa nei locali della città e godere delle bellissime proiezioni luminose, che la sera creano effetti molto suggestivi».

Soddisfatto di questa ulteriore iniziativa è l’assessore al Commercio, Costantino Bertona: «Quest’anno abbiamo riavviato l’iniziativa “Io compro a Borgosesia – spiega Bertona – che mette in palio buoni spesa per coloro che pubblicheranno i selfie più votati su Facebook e Instagram. Un'iniziativa che sta funzionando e che ha l’obiettivo di far conoscere i nostri negozi ad un pubblico sempre più ampio, attratto in città dalle tante proposte messe in campo. La possibilità di parcheggiare gratuitamente – conclude l’assessore al Commercio – è sempre molto apprezzata da tutti coloro che ci raggiungono dalle località limitrofe».

«Parcheggiando gratuitamente negli spazi blu del centro città - concludono dal Comune - fino al 9 gennaio, con pochi passi si potrà raggiungere la piazza più colorata della Valsesia, dove si potrà godere dello shopping nello splendido “centro commerciale a cielo aperto” che vanta negozi di alta qualità… oltre che della pista di pattinaggio, degli spettacoli nella tensostruttura e di una straordinaria atmosfera natalizia».