Mascherine obbligatorie anche all'aperto

Mascherine obbligatorie all'aperto anche a Vercelli: il sindaco Andrea Corsaro ha firmato l'ordinanza che impone l'obbligo di indossare il dispisitivo di protezione personale entro la cerchia dei viali, ma anche nelle zone in cui si svolgono mercati e manifestazioni organizzate per il periodo natalizio (ad esempio la pista di pattinaggio di piazza Paietta). L'ordinanza sarà in vigore per tutte le 24 ore a partire da domani, mercoledì 8 dicembre e fino al 15 gennaio 2022.

«Si tratta di un'ulteriore misura precauzionale – spiega il sindaco – decisa sulla scorta di quanto è già avvenuto nella maggior parte delle città italiane per fare in modo che le manifestazioni natalizie e i giorni di shopping si svolgano nella massima sicurezza. Questo periodo vede l'aumento dei contagi e dunque è importante mantenere alta l'attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili».

L'ordinanza si applica nel centro storico cittadino, costituito dall’area territoriale ricompresa all’interno della cerchia dei viali (area ricompresa all’interno del perimetro delle seguenti vie e piazze, che si intendono interamente ricomprese nel perimetro di viale Garibaldi, piazza Pajetta, largo D’Azzo, via XX Settembre, corso De Gregori, piazza Solferino, corso Palestro, corso Italia, piazza Sant'Eusebio, viale Locarni, piazza Roma); nelle aree mercatali non ricadenti nel centro storico, in orario di esercizio dell’attività commerciale su area pubblica; in ogni altra area di affluenza o di elevata individuabile sul territorio cittadino (a titolo esemplificativo: feste in strada, pista di pattinaggio, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole, stadi, ecc.).

In caso di inosservanza è prevista una multa da 400 a 1.000 euro.