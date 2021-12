Il sorriso di Maddalena Cardano illumina il Carnevale 2022

Maddalena Cardano, insegnante elementare di Stroppiana, è la Bela Majin del Carnevale 2022. Sarà al fianco del Bicciolano Enrico Rampazzo in un'edizione ancora forzatamente ridotta a causa della pandemia ma che vedrà il Comitato Manifestazioni e le maschere impegnate su tanti fronti.

Appassionata di zumba, disciplina che insegna anche in una scuola di danza vercellese, componente del Comitato di Biblioteca del suo paese e amante del Carnevale da sempre, la nuova Bela Majin ha vestito in passato i panni della maschera di Stroppiana e poi ha sempre mantenuto un forte legame con la manifestazione.

«E' una grande emozione - ha detto, raggiante, nel corso della conferenza stampa di presentazione -: viviamo in un momento particolare, difficile e l'idea di poter riportare un sorriso sul volto di tante persone è per me fonte di immensa gioia».

Con le maschere anche il presidente del Comitato Manifestazioni, Stefano Roncaglia, il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Ketty Politi.

«Viviamo ancora molte limitazioni - ha aggiunto Politi - che influiranno soprattutto sullo svolgimento delle visite del Carnevale benefico. Tuttavia il Comitato sta studiando alcuni appuntamenti che possano essere vissuti all'aperto per coinvolgere i vercellesi e i bambini. Di certo anche per l'incoronazione dovremo mantenere distanziamento e misure precuazionali ma la voglia di tornare a vivere il nostro Carvè è tanta e faremo tutto il possibile per riprendere le nostre tradizioni».

Un impegno confermato anche dal presidente Roncaglia: «Uno degli elementi che caratterizza il nostro Carnevale - ha detto - è quello delle visite del benefico che, da sempre, regalano un momento di serenità nelle case di riposo e nelle strutture che accolgono persone con problemi. Pur con tutti i limiti imposti dalla situazione sanitaria, i nostri pensieri saranno per queste persone».

Al momento sono confermate la consegna delle chiavi e la tradizionale incoronazione oltre, naturalmente, agli incontri all'aperto.